di Arundathie Abeysinghe

Colombo (AsiaNews) - Lo Sri Lanka mantiene relazioni diplomatiche e commerciali sia con la Russia che con l’Ucraina, per cui al momento ha deciso di non schierarsi sul conflitto in corso.

La Russia è uno dei principali acquirenti del "Ceylon tea" srilankese, e in forza delle relazioni tra i due Paesi, Mosca ha sempre sostenuto Colombo nelle risoluzioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per quanto riguarda le responsabilità di guerra e la riconciliazione post-bellica nell'isola. Allo stesso tempo moltissimi studenti srilankesi di medicina sono bloccati in Ucraina.

Come hanno sottolineato diversi analisti politici, la rapida escalation della guerra tra Russia e Ucraina potrebbe avere un forte impatto sull'economia srilankese: Russia e Ucraina sono infatti importanti mercati di riferimento per lo Sri Lanka, Paese già colpito da una grave crisi del dollaro e dal calo dei ricavi nel settore turistico. A causa della pandemia, i visitatori occidentali sono quasi del tutto spariti; quelli russi e ucraini rappresentavano però circa un quarto sul totale degli arrivi. Oltre 1.000 turisti russi e ucraini sono al momento bloccati in Sri Lanka a causa del conflitto. Il governo ha preso precauzioni extra per fornire loro assistenza.

Lo Sri Lanka importa circa il 45% di grano dai due Paesi in guerra, da cui ottiene anche più della metà del fabbisogno nazionale di olio, semi di girasole e semi di soia. Importa anche amianto, prodotti semilavorati di ferro e acciaio.

Fonti del governo dello Sri Lanka hanno detto ad AsiaNews di essere "profondamente preoccupate" per la recente escalation di violenza. Il governatore della Banca centrale dello Sri Lanka, Ajith Nivard Cabraal, si augura “che il conflitto non si intensifichi".

Una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Affari Esteri invita "tutte le parti interessate a esercitare la massima moderazione e a lavorare per la cessazione immediata delle ostilità, per mantenere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione". Lo Sri Lanka ha inoltre sottolineato la necessità che “tutte le parti interessate facciano sforzi" per risolvere questa tragedia attraverso "la diplomazia e il dialogo sincero".

Secondo il portavoce del gabinetto, Ramesh Pathirana, gli scontri in Ucraina hanno "gravemente colpito l'economia dello Sri Lanka". Nel prossimo futuro potrebbero aumentare i prezzi del petrolio; alcuni osservatori temono che la guerra possa portare il Paese addirittura alla bancarotta.

La settimana scorsa un gruppo di cittadini ucraini ha protestato davanti all'ambasciata russa opponendosi all'azione militare voluta dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina.