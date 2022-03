Le altre notizie del giorno: Vietnam denuncia esercitazioni navali cinesi nel Golfo del Tonchino. Macao prega per Hong Kong, in crisi per la pandemia. Avvocati russi consigliano ai sacerdoti cautela nelle loro preghiere per la pace in Ucraina. Dimostrazioni in Kazakistan contro invasione russa. Nuovi criteri di sicurezza per le aziende palestinesi della West Bank. Exit poll: Modi avrebbe vinto elezioni Uttar Pradesh.