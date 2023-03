Le altre notizie del giorno: primo calo demografico a Pechino dal 2003. Manila: nuove basi per truppe Usa sparse in tutto il territorio nazionale. Altro raid aereo d’Israele nell’area di Aleppo, in Siria. Forte terremoto colpisce Afghanistan e Pakistan. Riconosciuto a un coscritto russo il diritto di non andare a combattere per motivi religiosi.

COREA DEL SUD

La procura ha incriminato Lee Jae-myung, a capo del Partito democratico, il principale oppositore del governo in carica. Lee è accusato di abuso d’ufficio e corruzione per fatti che risalgono al suo mandato da sindaco di Seongnam (a sud della capitale Seoul) anni fa.

CINA

Per la prima volta dal 2003, Pechino registra un calo della popolazione. Lo scorso anno la capitale ha avuto 5,72 decessi per 1.000 abitanti, mentre le nascite si sono fermate a 5,67. I numeri sono in linea con la crisi demografica della nazione, risultato soprattutto della politica del “figlio unico”, in vigore ancora pochi anni fa.

FILIPPINE

Il presidente Ferdinand Marcos jr ha affermato che le quattro nuove basi logistiche a disposizione di truppe Usa saranno sparse in tutto il territorio nazionale, compresa una provincia che si affaccia sul Mar Cinese meridionale. Manila ha dispute territoriali con la Cina sul vasto specchio d’acqua.

ISRAELE-SIRIA

Nuovo raid aereo israeliano nei pressi di Aleppo, nel nord-ovest del territorio siriano. Colpita un’area nei pressi dell’aeroporto locale, già bersaglio di un recente attacco. Secondo fonti d’intelligence, preso di mira un deposito di armi gestito da unità iraniane.

PAKISTAN-AFGHANISTAN

Un terremoto magnitudo 6.5 ha colpito ieri sera la provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa e quelle orientali afghane provocando per il momento 13 morti e 90 feriti. Il sisma è stato sentito anche in India, Uzbekistan, Tagikistan, Kazakistan, Kirghizistan e Turkmenistan.

RUSSIA

Un coscritto di San Pietroburgo, il 23enne Pavel Mušumanskij, è riuscito a farsi riconoscere da un tribunale il diritto a non partecipare ad azioni belliche “per convinzioni religiose”. Motivo: essere cresciuto fin dall’infanzia nella più profonda fede cristiana. “Prendendo le armi Dio poi mi chiederà perché ho tolto ad altri uomini la vita, per salvare la quale Lui stesso è morto”, ha dichiarato.

GEORGIA

Il quarto presidente georgiano, Georgij Margvelašvili, ha affermato in merito ai recenti contrasti sulla legge degli “agenti stranieri” che il partito del Sogno Georgiano al governo non è in grado di prendere alcuna decisione: “Decide tutto personalmente il suo fondatore Bidzina Ivanišvili, che si consulta per ogni cosa soltanto con il Cremlino”.