Le Filippine cui spetta quest'anno la presidenza di turno dell'organismo che riunisce i Paesi del Sud-est asiatico hanno annunciato l'annullamento di tutte le riunioni in presenza, salvo i due vertici dei capi di Stato e di governo previsti a Cebu a Maggio e a Manila in novembre. Il precedente del Covid19. Alcuni parlamentari chiedono che i fondi risparmiati siano destinati alle misure anticrisi.

Manila (AsiaNews/Agenzie) - Le Filippine hanno annunciato che la maggior parte delle riunioni previste per il 2026 dell’ASEAN - l’organismo regionale dei Paesi del Sud-est asiatico di cui il governo Manila ha quest’anno la presidenza di turno - si terranno online, in seguito alla dichiarazione di stato di emergenza energetica da parte del presidente Ferdinand Marcos Jr. Si tratta dell’ennesimo effetto a catena della crisi globale innescata dalla guerra che da ormai un mese divampa in Medio Oriente, paralizzando gli spostamenti e rendendo molto più costosi rispetto a prima i grandi eventi in presenza.

Secondo quanto comunicato dal presidente del Comitato organizzatore nazionale ASEAN, Ralph Recto, tutte le riunioni - dai gruppi di lavoro fino agli incontri ministeriali - si svolgeranno in modalità virtuale. Faranno eccezione soltanto due appuntamenti chiave: il vertice di maggio 2026 a Cebu e quello di novembre 2026 a Manila, entrambi confermati in presenza, seppur con un formato ridotto.

Il summit di maggio, in particolare, sarà ridimensionato e concentrato esclusivamente su questioni urgenti legate alla crisi globale derivante dalle tensioni in Medio Oriente. Tra i temi prioritari figurano la sicurezza energetica, la sicurezza alimentare e la tutela dei lavoratori migranti, aspetti cruciali per molti Paesi ASEAN fortemente dipendenti dalle risorse energetiche mediorientali.

Recto ha rassicurato che, nonostante la riduzione degli eventi in presenza e l’eliminazione degli elementi più cerimoniali, l’ASEAN continuerà a perseguire i suoi obiettivi principali: rafforzare l’unità regionale e sviluppare risposte comuni alle sfide globali. “Il fasto lascerà spazio alla risoluzione dei problemi”, ha dichiarato, evidenziando però che le tradizioni saranno comunque rispettate.

La scelta di passare al formato online è legata anche alla necessità di contenere i costi. Nel bilancio nazionale del 2026 sono stati stanziati circa 17,5 miliardi di pesos (circa 250 milioni di euro ndr) per l’organizzazione degli eventi ASEAN, ma alcuni parlamentari filippini hanno suggerito di destinare parte di questi fondi per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi del petrolio e dei generi alimentari.

Non è la prima volta che l’ASEAN adotta modalità di lavoro virtuali: durante la pandemia di COVID-19, nel 2020 e 2021, i vertici si erano già svolti online sotto la presidenza di Vietnam e Brunei. Anche in quell’occasione il blocco riuscì ad affrontare temi critici, come la gestione della pandemia e la crisi in Myanmar.

Le Filippine si trovano ad affrontare una presidenza impegnativa, aggravata dall’incertezza economica globale. Tra gli obiettivi principali del proprio mandato figura il completamento di un Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale entro il 2026, un traguardo strategico per la stabilità della regione.