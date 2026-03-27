Le notizie di oggi: Pakistan: riprese operazioni militari contro l'Afghanistan. Nuovo accordo tra Filippine e Francia per esercitazioni militari congiunte. Ministero dell'Istruzione cinese: nuovo piano per promuovere salute fisica e mentale degli studenti. Pentagono valuta invio fino a 10mila soldati di terra supplementari in Medio Oriente.

NEPAL

Il rapper diventato politico Balendra Shah, classe 1990, ha prestato giuramento come primo ministro del Nepal, col compito di ripristinare la stabilità politica e creare posti di lavoro nel Paese da tempo afflitto da governi instabili e scarse prospettive di crescita. Shah è primo ministro dopo che il suo partito, il Rastriya Swatantra Party (RSP), ha conquistato 182 seggi nelle elezioni del 5 marzo, le prime votazioni dopo le proteste anticorruzione della Generazione Z in cui sono state uccise 76 persone nel settembre dello scorso anno. Ex sindaco di Kathmandu, Shah è il primo ministro più giovane che il Nepal abbia avuto da decenni.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

L'esercito pakistano ha ripreso le operazioni militari contro l'Afghanistan dopo la pausa temporanea, ha dichiarato il ministero degli Esteri, vanificando le speranze di un cessate il fuoco definitivo. Il mese scorso sono scoppiati i più violenti scontri degli ultimi anni tra i due vicini. Era stata annunciata una tregua in occasione dell'Eid al-Fitr; il Pakistan ha detto che le operazioni proseguiranno fino al raggiungimento degli obiettivi e finché i talebani sosterranno infrastrutture terroristiche.

FILIPPINE - FRANCIA

Le Filippine e la Francia hanno firmato un accordo che consentirà loro di svolgere esercitazioni militari congiunte nei rispettivi territori, mentre Manila rafforza i legami in materia di difesa sullo sfondo delle crescenti tensioni con Pechino nel Mar Cinese Meridionale. Il segretario alla Difesa filippino Gilberto Teodoro e la ministra francese delle Forze armate e dei Veterani Catherine Vautrin hanno firmato l'accordo ieri, 26 marzo 2026, durante un incontro nella capitale francese.

CINA

Il Ministero dell'Istruzione cinese ha annunciato un piano per promuovere la salute fisica e mentale degli studenti, con misure come divieto per le scuole di assegnare compiti eccessivi e di ridurre le pause degli studenti; è vietato organizzare esami con frequenza eccessiva e aumentare il "carico scolastico", ha affermato il ministero su WeChat. Secondo gli esperti, nelle scuole di tutta la Cina è comune un carico di compiti pesante, che porta sonno, ansia e depressione.

STATI UNITI - IRAN

Il Pentagono sta valutando l'invio fino a 10mila soldati di terra supplementari in Medio Oriente per ulteriori opzioni militari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Lo schieramento andrebbe ad aggiungersi ai circa 5mila marines che stanno per essere trasferiti in Medio Oriente. Queste forze si aggiungono alle 50mila truppe statunitensi già presenti nella regione. L'afflusso di marines e soldati alimenta le speculazioni secondo cui Trump starebbe per condurre attacchi terrestri limitati al fine di mettere in sicurezza le rive dello stretto di Hormuz, o conquistare l'isola di Kharg, punto nevralgico dell'industria petrolifera iraniana.

RUSSIA

In Russia sono stati riaperti i vytrezvitely, i centri di recupero per alcolizzati di sovietica memoria, ma come raccontano alcuni dei ricoverati come il 36enne Egor Sabynič, padre di 4 figli, in un’intervista a Sever.Realii, dopo essere stato fermato per strada con la confisca del telefono e dei documenti, è stato costretto a firmare un contratto per andare a combattere in Ucraina, nonostante non avesse neanche fatto il servizio militare, e così per molti altri.

TURKMENISTAN

Il ministero delle comunicazioni del Turkmenistan, uno dei Paesi con la peggiore rete internet al mondo, ha annunciato un tender internazionale per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di apparecchiature di comunicazione, per modernizzare la rete di trasmissione dati multiservizio di internet, come riferisce Turkmenportal, con una gara d'appalto internazionale aperta per l'acquisto di stazioni base cellulari di quinta generazione (5G) e di quarta (4G).