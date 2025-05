di Mathias Hariyadi

Incontrando Gates il presidente Subianto ha espresso gratitudine per gli aiuti avviati dal 2009 e promesso il conferimento della più alta onorificenza nazionale. Oltre alla salute il denaro usato per agricoltura e tecnologia. La indonesiana PT Bio Farma produce ogni anno fino a due miliardi di dosi di vaccino, distribuite in oltre 40 Paesi a beneficio di oltre 900 milioni di persone.

Jakarta (AsiaNews) - Gratitudine per l’impegno e gli investimenti promossi in oltre 15 anni e la promessa di nuove iniziative in comune in campo sanitario per campagne di prevenzione delle malattie. Così il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha accolto ieri il filantropo statunitense Bill Gates, al quale ha espresso il proprio riconoscimento per le iniziative della Fondazione Gates (fondata dal magnate dell’informatica assieme alla ex-moglie Melinda) nel Paese. In particolare per aver investito quasi 160 milioni di dollari nell’arcipelago dal 2009 a oggi, soprattutto in campagne di prevenzione e vaccini.

La maggior parte dei fondi è stata destinata al settore della sanità, compreso lo sviluppo e la distribuzione di vaccini contro la polio, la tubercolosi e la malaria. Durante l’incontro di ieri con Bill Gates al Merdeka Palace di Jakarta, il presidente Prabowo ha espresso il suo apprezzamento per i sostanziali contributi della fondazione allo sviluppo della salute pubblica indonesiana.

“La maggior parte dei finanziamenti - ha sottolineato il capo dello Stato - è stata destinata a iniziative sanitarie, in particolare a vaccini come quello contro la poliomielite. Uno di questi contributi, del valore di 1.300 miliardi di IDR, ha aiutato Bio Farma a diventare uno dei principali produttori di vaccini al mondo”.

L’impianto farmaceutico di proprietà dello Stato PT Bio Farma produce ogni anno fino a due miliardi di dosi di vaccino, distribuite in oltre 40 Paesi e di cui beneficiano circa 902 milioni di persone in tutto il mondo. Prabowo ha inoltre dichiarato che l’Indonesia diventerà una delle sedi di sperimentazione del nuovo vaccino contro la Tbc attualmente in fase di sviluppo da parte della Fondazione Gates. “La Tbc - ha proseguito - rimane una malattia mortale in Indonesia, con quasi 100mila vittime ogni anno. Siamo impegnati a ridurre questo numero e Bill Gates ha dimostrato un forte impegno a sostenerci in questo campo”.

Oltre al settore sanitario, la Fondazione Gates ha fornito finanziamenti anche per l’agricoltura e la tecnologia, ricevendo cinque milioni di dollari ciascuno, oltre a oltre 28 milioni di dollari in assistenza sociale intersettoriale. In segno di apprezzamento per lo straordinario impegno e contributo di Bill Gates, il presidente Prabowo ha annunciato l’intenzione di conferire al filantropo di fama mondiale la più alta onorificenza nazionale indonesiana. Il piano sarà discusso in una riunione del Consiglio nazionale per le onorificenze e la cerimonia di premiazione dovrebbe svolgersi durante l’Assemblea generale Onu a New York nel settembre 2025.

“Vorrei, a nome del popolo, concedere il nostro più alto premio a un cittadino straniero, in riconoscimento dei suoi servizi a favore dei cittadini indonesiani e nel mondo” ha dichiarato Prabowo durante una sessione di dialogo con i leader del mondo degli affari. La Gates Foundation, nota anche come Bill & Melinda Gates Foundation, è una delle più grandi organizzazioni filantropiche del mondo impegnata nella salute globale, nello sviluppo sostenibile e nella riduzione della povertà. Grazie a partnership e finanziamenti innovativi, la fondazione ha avuto un impatto significativo sul miglioramento delle vite in vari Paesi, tra cui l’Indonesia.