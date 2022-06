Le altre notizie del giorno: cala il sostegno al governo Kishida in Giappone, Sara Duterte ha prestato giuramento, gli Stati Uniti chiedono la scarcerazione di un'avvocata ambientalista in Vietnam, la Cina ha condotto con successo un test di intercettazione missilistica, in Russia i cinema saranno costretti a chiudere.

INDIA – BANGLADESH

Sono diventate decine le vittime delle alluvioni che da alcuni giorni stanno colpendo l’Asia del Sud negli ultimi giorni: almeno 59 persone sono morte finora tra India e Bangladesh. Le scuole sono state convertite in rifugi e l’esercito è stato dispiegato nei villaggi rimasti isolati a causa delle inondazioni. Il Bangladesh ha descritto le recenti piogge come le peggiori dal 2004; la situazione potrebbe peggiorare ancora nei prossimi giorni.

CINA

La Cina ieri ha condotto con un successo un test di missili antibalistici di medio raggio, ha comunicato il ministero della Difesa, aggiungendo che l’esercitazione era “difensiva e mirata a nessun Paese” in particolare. Secondo i media statali cinesi sono finora sei i test di intercettazione effettuati finora. Nel frattempo Pechino ha aumentato le importazioni di greggio dalla Russia del 55% rispetto all’anno scorso.

GIAPPONE

Il tasso di approvazione nei confronti dei premier giapponese Fumio Kishida è scesa di sei punti percentuali arrivando al 60%, secondo un sondaggio condotto dal quotidiano Nikkei. Quasi il 70% degli intervistati ha dichiarato di disapprovare la gestione dell'inflazione da parte del governo. La politica monetaria è diventata un tema importante nella campagna per le elezioni della Camera alta che si terranno il 10 luglio.

INDIA

New Delhi procederà con il nuovo piano di reclutamento per l’esercito chiamato Angipath nonostante le proteste della popolazione. Gli esperti hanno criticato la decisione dicendo che indebolirà la struttura delle forze armate. Secondo il ministero della Difesa quest’anno verranno reclutati 46mila cadetti ma solo il 25% poi rimarrà nelle fila dell’esercito.

VIETNAM

Gli Stati Uniti hanno espresso “preoccupazione” per la condanna a due anni di prigione dell’avvocata ambientalista Nguy Thi Khanh, accusata di evasione fiscale. Le autorità americane ne hanno chiesto il rilascio immediato. Khanh era stata arrestata a febbraio, lo stesso giorno in cui altri due attivisti erano stati condannati dal tribunale di Hanoi a pene detentive simili.

FILIPPINE

Sara Duterte, figlia del presidente filippino uscente, ieri ha prestato giuramento come vicepresidente, facendo un appello all’unità, tema ripetuto anche dal Ferdinand “Bongbong” Marcos durante la campagna elettorale. "I giorni a venire potrebbero essere pieni di sfide che ci richiedono di essere più uniti come nazione", ha affermato. La cerimonia di insediamento di Marcos si terrà il 30 giugno.

RUSSIA

In Russia stanno progressivamente chiudendo le sale cinematografiche, disertate dal pubblico in assenza dei blockbuster hollywoodiani, tanto che la frequenza è crollata del 70% in tutto il Paese. Entro fine anno si prevede una perdita di 11 miliardi di rubli (quasi 200 milioni di euro), e dovrà chiudere definitivamente la gran parte delle sale.

TURKMENISTAN

Un deputato del Medžlis, il parlamento turkmeno, Serdar Arazov, ha commentato al summit dell’Onu di Almaty per lo sviluppo dei Paesi dell’Asia centrale il divieto dei servizi cosmetici per le donne del Turkmenistan, spiegando che non si tratta di una misura presa “per motivi estetici”, ma “totalmente basata su considerazioni sanitarie”.