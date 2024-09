Il leader dell'Aam Admy Party - esponente dell'opposizione a Modi, scarcerato dalla Corte suprema dopo l'arresto del marzo scorso per lo scandalo sulle accise - si è dimesso dalla carica di capo del governo locale della capitale indiana, designando a succedergli un'altra esponente del suo partito. Vuole però l'anticipo del voto amministrativo a novembre per ottenere dai cittadini di Delhi un "certificato di onestà" e tornare alla guida dell'esecutivo.

Delhi (AsiaNews) - Il leader dell'Aam Aadmi Party (AAP) Arvind Kejriwal ha indicato oggi Atishi Marlena Singh, attivista del suo stesso partito di 43 anni, come successore alla guida del governo locale di Delhi. La scelta è avvenuta dopo che Kejriwal aveva annunciato le sue dimissioni da primo ministro di Delhi entro 48 ore, dopo che la Corte Suprema - concedendogli la libertà su cauzione nel caso giudiziario sulla politica delle accise di Delhi per il quale era stato arrestato nel marzo scorso - gli aveva comunque vietato di entrare nell’ufficio del capo del governo.

Ex funzionario pubblico divenuto paladino della lotta corruzione attraverso il suo Aam Admy Party, Kejriwal ha guidato quasi ininterrottamente l’amministrazione locale di Delhi dal 2013, proponendosi come contraltare populista a Narendra Modi e al suo Bjp, il partito nazionalista indù. Il passaggio delle consegne con Atishi - nelle intenzioni del leader dell’Aap - ha comunque carattere provvisorio. Ha detto, infatti, che cercherà di essere rieletto e che non si siederà sulla poltrona di capo del governo prima di aver ottenuto un “certificato di onestà” dai cittadini di Delhi. Per questo Arvind Kejriwal ha anche chiesto alla Commissione elettorale di anticipare le elezioni per l'assemblea di Delhi a novembre, anziché alla scadenza naturale fissata per il febbraio 2025.

Atishi - figlia di due docenti dell’Università di Delhi, attiva nell’Aap fin dalla sua fondazione - è un volto chiave del partito: ha coordinato la riforma scolastica e dall’anno scorso era già entrata nel governo locale, assumendo le deleghe delle finanze e dell'istruzione. Quando Arvind Kejriwal e Manish Sisodia erano in carcere, Atishi è emersa come la principale critica del Bharatiya Janata Party nella capitale. Ha anche difeso il governo dell'AAP durante la crisi idrica di Delhi.

Il Bjp ha reagito alle dimissioni di Arvind Kejriwal e alla scelta di Atishi liquidandole come una mera “trovata di pubbliche relazioni”.