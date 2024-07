Le notizie del giorno: la Thailandia vuole ridurre le tasse per gli emigrati che tornano dall'estero. Crollo di una miniera in Vietnam. In tutta la Corea del Sud ci sono solo 12 cardiologi specializzandi in servizio. La Cina propone nuovi interventi in economia. In Turkmenistan scarseggia il carburante.

INDIA

Tre studenti sono morti per annegamento dopo essere rimasti intrappolati nel seminterrato di un centro di preparazione agli esami a New Delhi durante il fine settimana, quando si sono verificate piogge intense. L'istituto, il Rau's IAS Study Circle, è uno dei tanti nella capitale in cui migliaia di studenti si iscrivono per superare i test nazionali. Ma spesso queste strutture presentano misure di sicurezza inadeguate. Il ministero dell’Interno ha annunciato la creazione di una commissione di indagine.

VIETNAM

Cinque persone sono state uccise dal crollo di una miniera nella provincia di Quang Ninh, una nota area estrattiva nel Vietnam settentrionale. Le vittime erano tutti uomini dai 23 ai 47 anni dipendenti della società statale Vinacomin. Il Vietnam continua a dipendere pesantemente dai combustibili fossili per la produzione di energia, con circa il 60% dell’elettricità ancora prodotta da centrali a carbone.

THAILANDIA

Nel tentativo di attrarre i cittadini emigrati all’estero, il governo thailandese ha annunciato un tetto massimo del 17% all’imposta sul reddito per coloro che tornano in patria a lavorare. Si tratta di una misura che avrà la durata massima di cinque anni e comprenderà anche una detrazione fiscale per i datori di lavoro.

COREA DEL SUD

Continuano le difficoltà del sistema sanitario coreano a causa dello sciopero dei medici: secondo la Korean Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery solo 12 dei 107 specializzandi in cardiologia di tutto il Paese sono ancora in servizio. In Corea del Sud è il ministero della Salute a stabilire annualmente le quote per gli specializzandi in ogni regione, ma cardiologia è diventata impopolare a causa di orari di lavoro estenuanti: in base alle stime, i cardiologi lavorano in media 102,1 ore a settimana, il 30% rispetto alle altre specializzazioni.

CINA

La Cina vuole intensificare le politiche macroeconomiche e stabilizzare la fiducia del mercato per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di crescita economica annuale, pari al 5%, anche se l'economia si trova ad affrontare una "crescente influenza negativa" dal mondo esterno e una domanda interna insufficiente. È quanto emerso oggi da una riunione del Politburo del Partito comunista cinese, il massimo organo decisionale guidato dal presidente Xi Jinping. I vertici del partito hanno promesso maggiore sostegno ai settori emergenti e di aumentare la domanda interna.

TURKMENISTAN

Nonostante il Turkmenistan stia aumentando i volumi di esportazione dei prodotti petroliferi, soprattutto verso l’Uzbekistan e l’Afghanistan, in molte regioni si verifica una insufficienza di carburanti per automobili, con infinite code davanti ai distributori di benzina, che possono durare giorni per acquistare prodotti di basso livello, adatti soltanto per auto molto vecchie.

RUSSIA

Il tribunale di Mosca ha condannato a due anni di lager il 72enne Aleksej Soldatov, malato terminale, fisico nucleare, pioniere dell’internet russo e fondatore del primo provider, per “abuso delle proprie prerogative” per aver manipolato degli indirizzi IP con i quali non ha alcun rapporto formale, in realtà per le sue posizioni a favore della libertà in rete.