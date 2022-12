Le altre notizie del giorno: Banca mondiale taglia stime crescita della Cina. Gli Usa inviano nella penisola coreana bombardieri e caccia da combattimento. Malaysia: governo Ibrahim ottiene la fiducia. Aumenta l’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran. L’India offre grano ai produttori di farina e biscotti per raffreddare i prezzi. Arrestato dissidente kazako.

RUSSIA

Il diacono dell’eparchia ortodossa russa di Vjatka, Dmitrij Baev, è stato inserito nella lista dei “terroristi ed estremisti” per aver diffuso false informazioni sulle Forze armate russe. Secondo le autorità egli è mosso da “motivi politici, ideologici, razziali e di odio religioso”. Sul suo account social VKontakte aveva postato una serie di post a sostegno dell’Ucraina.

CINA

La Banca mondiale taglia le stime di crescita cinese. A causa della pandemia da Covid-19 e della crisi immobiliare il Pil del Paese è dato in caduta al +2,7% a fine 2022 (la previsione di giugno lo calcolava a +4,3%). Crescita in declino anche il prossimo anno: da una prima previsione all’8,1% si è passati al 4,3.

USA-COREA

Dopo il test satellitare e missilistico effettuato nei giorni scorsi da Pyongyang, gli Stati Uniti hanno inviato nella regione bombardieri B-52 e caccia F-22 per esercitazioni militari congiunte con le Forze armate di Seoul.

MALAYSIA

Ieri all’apertura del Parlamento nazionale, il premier designato Anwar Ibrahim ha ottenuto la fiducia. L’esecutivo è sostenuto da cinque forze politiche, tra coalizioni e singoli partiti. Il voto parlamentare mette fine al dibattito sulla legittimità della nuova compagine governativa.

IRAN

Teheran sta arricchendo quantità “preoccupanti” di uranio: 18 volte quanto gli in base all’accordo internazionale del 2015, sostiene l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. L’uranio altamente arricchito è usato per fabbricare ordigni nucleari.

INDIA

Sebbene le sue riserve siano ai minimi da sei anni, il governo indiano offrirà 2-3 milioni di tonnellate di grano a produttori di grano e biscotti. L’obiettivo è raffreddare i prezzi dopo l’impennata dovuta alla guerra in Ucraina e agli effetti negativi delle alte temperature di quest’anno sui raccolti.

KAZAKISTAN

Ad Almaty la polizia ha arrestato nella sua abitazione l’attivista del movimento civile “Oyan, Qazaqstan”, Bejbarys Tolymbekov, esponente dell’opposizione popolare alla corruzione della casta al potere. Il fermo è avvenuto senza spiegazione; bloccato anche il suo telefono.