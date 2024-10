di Melani Manel Perera

Il presidente ha diffuso un messaggio per la festa indù delle luci che si celebra oggi. Occasione per "porre fine alla cultura politica che crea divisioni e favorisce la disuguaglianza". Nel Paese a lungo segnato dal conflitto tra sinhala e tamil sia simbolo di una "nuova speranza", desiderata sin dall'indipendenza del 1972. Auspicata anche una trasformazione culturale: "Favorire progresso per tutti".

Colombo (AsiaNews) - “Apprezziamo la bellezza della diversità culturale estendendo il rispetto, l'accettazione e la fratellanza gli uni verso gli altri. È giunto il momento per la nazione dello Sri Lanka, che ha affrontato tentativi di divisione e di indebolimento, di rimanere indivisa e forte”. È quanto afferma Anura Kumara Dissanayake, presidente dello Sri Lanka dallo scorso mese di settembre, nel messaggio diffuso in occasione del Diwali, la “festa delle luci”, tra le principali celebrazioni indù che quest’anno ricorre il 31 ottobre. Il trionfo della luce sull’oscurità acclamato da circa un miliardo di persone nel mondo, è l’occasione per “aprire la strada per porre fine alla cultura politica che crea divisioni e favorisce la disuguaglianza tra i privilegiati e i meno privilegiati”, aggiunge il presidente 55enne.

Il Diwali o Deepavali è una delle più grandi e simboliche feste indù, celebrata con entusiasmo dai fedeli di tutto il mondo. I significati sono anzitutto pace e gioia, la vittoria del bene sul male e della luce sulle tenebre. Per questo Dissanayake suggerisce di superare le divisioni “eliminando le ingiustizie, le discriminazioni, l'emarginazione, i discorsi d'odio e la violenza”. “I cittadini dello Sri Lanka hanno cercato a lungo il progresso in mezzo alle sfide sin dall’indipendenza (nel 1972, ndr) e oggi, con l'emergere di aspirazioni a lungo represse, sta nascendo una nuova speranza”, continua il presidente nel suo messaggio per il Deepavali.

Durante la festa, le persone puliscono le loro case e decorano ogni angolo con luci, lampade, diya (piccole lampade di argilla), fiori, rangoli (decorazioni colorate) e candele. Si celebra il 15esimo giorno del mese di Kartika, secondo il calendario lunare indù, tra ottobre e novembre del calendario gregoriano. Dissanayake, nel suo messaggio per il Deepavali 2024, afferma che i devoti indù di tutto il mondo celebrano il Diwali con profonda riverenza. Sottolinenando che questa festa è un simbolo di speranza, gioia e trionfo del bene sul male, unendo le comunità in uno spirito di armonia e celebrazione. E aggiunge che ora nel Paese "una nuova speranza sta emergendo” con le aspirazioni del popolo, che erano state represse dai governanti del passato, stanno finalmente venendo alla ribalta.

Diverse leggende ispirano la celebrazione del Diwali. Tra queste, il ritorno del re Rama, della moglie Sita e del fratello Lakshmana alla città di Ayodhya dopo un esilio durato quattordici anni. Un'altra storia narra la sconfitta del demone Narakasura da parte da Lord Vishnu. Questi eventi significativi sono ricordati e onorati dai devoti indù. Il Presidente, secondo il quale solo la luce della scienza può dissipare le tenebre dell'ignoranza, esorta tutti ad accendere nel Deepavali di quest’anno la saggezza. “Facciamo in modo che questo Diwali sia un'occasione preziosa per i cittadini dello Sri Lanka per abbracciare un nuovo modo di pensare, favorendo l'illuminazione e il progresso per tutti”.

Il presidente conclude invitando tutti a partecipare alla creazione di una nuova esistenza culturale che incarni la compassione e il pensiero critico: “In questo giorno di Diwali, proprio come la luce di innumerevoli lampade illumina case e città, possa la luce dell'armonia e della saggezza diffondersi nei cuori di tutti”.