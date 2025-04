Le notizie del giorno: la giunta militare birmana invoca una settimana di lutto, mentre il Governo di unità nazionale in esilio chiede modalità alternative per l'invio di aiuti. La Corte costituzionale della Corea del Sud emanerà a fine settimana il proprio verdetto sul presidente Yoon Suk-yeol. Israele ha bombardato Beirut. L'Uttarakhand rinomina i luoghi di origine islamica.

CINA – TAIWAN

La Cina ha lanciato esercitazioni militari intorno a Taiwan, definendo il presidente Lai Ching-te un “parassita”. In risposta Taiwan ha inviato navi da guerra per impedire l’avvicinamento della Marina cinese alle proprie coste. Le esercitazioni hanno avuto luogo dopo che il segretario alla Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha lasciato la regione in seguito alle visite in Giappone e nelle Filippine, dove ha criticato la Cina e ha affermato che il Giappone è "indispensabile" per contrastare l'aggressione cinese.

COREA DEL SUD

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha annunciato che emanerà il proprio verdetto sull’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol venerdì 4 aprile mentre montano le tensioni tra gli schieramenti pro e contro Yoon. Il presidente conservatore era stato messo in stato d’accusa dopo aver proclamato la legge marziale a dicembre. Se verrà rimosso dall’incarico – la sentenza deve essere votata da almeno sei giudici su otto –, entro due mesi dovranno tenersi elezioni.

MYANMAR

La giunta golpista al potere in Myanmar ha annunciato una settimana di lutto nazionale, mentre i leader del Governo di unità nazionale in esilio stanno facendo pressioni affinché gli aiuti umanitari non finiscano nelle mani dei militari per timore che vengano utilizzati come arma contro la popolazione. I rappresentanti del NUG stanno lavorando con i gruppi della società civile. Già prima del terremoto 20 milioni di persone avevano bisogno di assistenza sanitaria.

NEPAL

Il primo ministro nepalese KP Sharma Oil ha dichiarato che verranno intraprese azioni legali contro il re Gyanendra Shah e i manifestanti pro-monarchia che nei giorni scorsi si sono scontrati con la polizia nella zona di Tinkune a Kathmandu. La settimana scorsa almeno due persone sono morte durante le proteste che chiedevano il ritorno alla monarchia.

INDIA

Il chief minister dell'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, ha rinominato una serie di luoghi in quattro distretti “in conformità con il sentimento popolare e con la cultura e il patrimonio indiano”, una mossa che arriva pochi giorni dopo le tensioni settare in Maharashtra tra indù e musulmani. Si tratta infatti di denominazioni di tradizione islamica che sono stati cambiati per essere dedicati a importanti personaggi indù: per esempio, Aurangzebpur nel distretto di Haridwar, è diventato Shivaji Nagar, Ghaziwali è stato trasformato in Arya Nagar, Khanpur in Shri Krishnapur e Khanpur Kursali in Ambedkar Nagar.

MEDIO ORIENTE

Questa mattina Israele ha bombardato un edificio a Beirut, uccidendo almeno tre persone, in un attacco diretto a Hezbollah, secondo l’esercito israeliano, ma che mette ancora una volta a rischio il cessate il fuoco. A Gaza, invece, le IDF hanno emesso ordini di evacuazione da Rafah e le aree limitrofe, indicando che potrebbe presto lanciare un’altra importante operazione di terra nella città più meridionale della Striscia di Gaza.

GEORGIA – IRAN

Le relazioni economiche tra la Georgia e l’Iran negli ultimi tempi si stanno sviluppando con sempre maggiore intensità, considerando i buoni rapporti esistenti fin dalla fondazione del partito del Sogno Georgiano nel 2012, e sono già oltre 9 mila le nuove compagnie iraniane attive in Georgia. Nel 2024 i turisti dall’Iran sono cresciuti fino a quasi 150mila persone.

TURKMENISTAN

L’Organizzazione mondiale del lavoro ha reso noti i risultati di un’indagine condotta da 40 specialisti, a partire dall’autunno 2024, sulle condizioni di assunzione e svolgimento del lavoro in tutti i 5 velayat del Turkmenistan, soprattutto riguardo alla raccolta del cotone, rilevando come sia ancora diffusa la pratica del lavoro coatto, considerando anche che 27 fattorie e 17 organismi statali hanno rifiutato il consenso alle verifiche.