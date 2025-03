Nella sua riunione a Bangkok il Comitato centrale della federazione delle Conferenze episcopali del continente ha parlato della preparazione dell'appuntamento in programma in Malaysia a novembre. L'immagine simbolo frutto di un concorso a cui hanno preso parte 54 artisti di tutta l'Asia.

Bangkok (AsiaNews/Agenzie) - Durante la riunione tenuta in questi giorni a Bangkok il Comitato centrale della Fabc - la Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia - ha scelto il logo ufficiale del Congresso Missionario Asiatico 2025 (AMC2025), in programma a Penang in Malaysia dal 27 al 30 novembre sul tema “I popoli dell'Asia in un pellegrinaggio di speranza”.

Ricollegandosi al versetto biblico dei Magi che “per un’altra strada” fecero ritorno ai propri Paesi – cuore del Documento di Bangkok, frutto dell’Assemblea delle Chiese dell’Asia del 2022 – il logo richiama l’immagine di una stella formata da persone stilizzate che si tengono per mano. Per realizzarlo la Fabc aveva bandito un concorso a cui hanno preso parte 54 artisti provenienti da tutta l’Asia e riflette lo spirito di missione e unità de cattolici del continente.

Quello in programma a Penang sarà il secondo Congresso missionario delle Chiese dell’Asia e si terrà a quasi vent’anni dal precedente, che ebbe luogo a Chang Mai in Thailandia nell’ottobre 2006 con la presenza di un migliaio di delegati. L’evento mira a riunire vescovi, sacerdoti, leader religiosi e laici provenienti da tutta l'Asia, per promuovere in stile sinodale un cammino condiviso tra le Chiese come “pellegrini della speranza” per l’Asia.