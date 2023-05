di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - Nei giorni scorsi è stato ucciso in Pakistan Basharat Masih, un padre cristiano che aveva lottato per la liberazione della propria figlia, Hoorab, di 12 anni. La ragazza era stata rapita a dicembre e di recente il tribunale di Faisalabad, nel Punjab, ne aveva ordinato il rilascio. Tuttavia Basharat aveva continuato a ricevere minacce di morte sia durante che dopo il processo giudiziario.

La sorella, Maryam Bibi, nei giorni scorsi ha presentato una denuncia alla stazione di polizia di Nishatabad dichiarando che il 24 aprile suo fratello stava partecipando a una gara di volo di piccioni, quando ha sentito urlare e si è precipitata in strada: un gruppo di aggressori aveva attaccato Basharat, uccidendolo.

Naveed Walter, presidente di Human Rights Focus Pakistan, ha commentato dicendo che l'omicidio del padre cristiano sembra una vendetta per aver consegnato alla giustizia i responsabili del rapimento di Hoorab.

La bambina era stata portata via il 28 dicembre 2022 da due commercianti, Muhammad Mustafa e Muhammad Usman. Quest’ultimo aveva convertito la minore all’Islam per poterla sposare nella città di Chiniot. Dal 17 febbraio la ragazza si trovava in un centro di accoglienza per donne che hanno subito violenze o maltrattamenti (chiamati Dar-ul-Aman) e le era stato permesso tornare con la famiglia solo a fine marzo, quando aveva espresso davanti alla magistratura di Faisalabad la volontà di restare con il padre.

Basharat Masih era un manovale che lavorava alla giornata dopo che la moglie era venuta a mancare e Hoorab era solita recarsi al negozio di Muhammad Usman e Muhammad Mustafa per aiutare la famiglia. Maryam Bibi ha raccontato che le minacce contro di loro non sono mai cessate, né durante né dopo la chiusura del caso giudiziario.

“Il caso di Hoorab ha dimostrato ancora una volta che anche anche dopo un processo le minacce per i cristiani non finiscono. Essendo facili bersagli, le minoranze religiose subiscono rapimenti, conversioni e matrimoni forzati. I colpevoli dell’omicidio di Basharat Masih devono essere assicurati alla giustizia”, ha aggiunto Naveed Walter.

Robin Daniel, un attivista per i diritti umani che ha aiutato la famiglia a riportare Hoorab a casa, chiede una legislazione che vieti queste violenze: “Il disegno di legge contro le conversioni forzate, che era stato respinto dal precedente governo in quanto considerato anti-islamico, dovrebbe essere ripreso, così come l’attuazione della legge sulla limitazione dei matrimoni infantili”.

“Considerare le conversioni forzate un servizio all’Islam ha inoltre reso i processi parziali e impegnativi”, ha proseguito l’attivista. “Basharat Masih è stato ucciso perché era il padre di Hoorab. Viviamo in una società in cui viene ucciso un padre che chiedeva giustizia per sua figlia”.