di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - Porta in conclave l'esperienza della Chiesa che custodisce la memoria di san Francesco Saverio, il grande evangelizzatore dell'Asia. Ma è un pastore stimato anche oltre i confini dell'Indiia, al punto che i presidenti delle altre conferenze episcopali dell'Asia lo hanno scelto l'anno scorso come nuova guida della Fabc, la federazione delle Chiese cattolioche del continente.

Il cardinale Filipe Neri Cardinale Ferrão, 72 anni, è dal 2004 l’arcivescovo di Goa e Daman e in quanto tale è primate d'Oriente e Patriarca delle Indie Orientali. Originario di Aldona, nella zona settentrionale di Goa, era già stato ordinato vescovo 1994 e ha servito per dieci anni l'arcidiocesi come vescovo ausiliare. È il volto di questa Chiesa di una regione dell’India meridionale dalle profonde radici cristiane: nella sua basilica di Bom Jesus sono, infatti, custodite le spoglie di san Francesco Saverio, traslate lì nel 1553 - un anno dopo la sua morte sull'isola cinese di Shangchuan - in quella che era stata la sede principale del suo apostolato missionario. Proprio pochi mesi fa il card. Ferrao ha guidato la solenne esposizione delle spoglie del santo, che si tiene ogni dieci anni a Goa, richiamando milioni di pellegrini. E l’arcivescovo ne ha ricordato le profonda eredità: “basta una visita nella Vecchia Goa - ha dichiarato – per convincersi dell’attualità del suo messaggio. La presenza delle sue reliquie è una forza unificante, che costruisce pace e armonia tra popoli di diverse culture e religioni”.

“Che siano una cosa sola” (Gv 17, 21) è il motto episcopale del card. Ferrao, proporato entrato nel seminario minore di Saligao quando era ancora giovanissimo nel 1963. Passato al seminario maggiore di Rachol, il suo percorso fu bruscamente interrotto dopo quattro mesi da una grave febbre cerebrale; la situazione era talmente grave che i medici temevano che potesse portarne le conseguenze per tutta la vita, cosa che invece non è avvenuta. Ordinato sacerdote nel 1979, ha perfezionato i suoi studi in teologia biblica all’Università Urbaniana, e poi conseguito anche un'altra licenza in Catechetica e Teologia pastorale presso l'Istituto internazionale Lumen Vitae di Bruxelles, in Belgio. Negli anni del suo ministero a Goa - in qualità di presidente del Centro diocesano per i servizi alla famiglia - ha sempre mostrato un forte interesse per questo ambito pastorale. Nelle sue visite alle parrocchie ama rivolgersi alle famiglie e offrire loro un sostegno spirituale per infondere loro fiducia. “Visita anziani e malati - raccontano di lui – portando parole di speranza. È un amico speciale dei giovani e dei bambini: li sfida a emergere come buoni cittadini dell’India e come degni membri della Chiesa”.

Ferrao è il primo arcivescovo di Goa ad essere elevato cardinale in 465 anni di storia di questa Chiesa locale, anche se altri presuli originari di questa regione e divenuti vescovi in altre regioni dell’India avevano già ricevuto la porpora. Alla guida della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia è stato eletto il 22 febbraio 2024, durante la riunione del comitato centrale tenutosi a Bangkok, che lo ha chiamato a succedere al cardinale arcivescovo di Yangon, Charles Maung Bo. È entrato in carica il 1 gennaio 2025 è con la presidenza che lo affianca ha subito compiuto un passo importante varando a marzo una commissione incaricata di far crescere la dimensione della sinodalità nelle Chiese dell’Asia, affidandone la guida al card. Pablo Virgilio David, che alla Fabc lo affianca come vice-presidente.

Il card. Ferrao è anche presidente della Conferenza dei vescovi cattolici dell’India (Ccbi), l’organismo collegiale che grande Paese dell’Asia meridionale riunisce i vescovi di rito latino. E anche in questo ambito l’arcivescovo di Goa ha insistito molto sul tema della sinodalità: ha promosso una grande consultazione nelle diocesi di cui l’Assemblea plenaria della Ccbi tenutasi qualche settimana a Bhubaneswar in Orissa ha tratto le conclusioni. Proprio lo scorso 23 aprile, in comunione con il mondo che rendeva grazie per i frutti del pontificato di papa Francesco dopo la sua morte, Ferrao ha presentato il documento “Pellegrini di speranza: discernere il cammino sinodale”, che indica alla Chiesa di rito latino indiana i prossimi passi nel cammino. Il documento sottolinea sedici grandi temi per la riflessione e l’azione che comprendono tra gli altri i giovani, i laici, le comunità ecclesiali di base, i migranti interni, l’attenzione ai dalit, le donne, la cura del creato, le tecnologie digitali e la sfida della pace.