Le altre notizie del giorno: ancora scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan, la primogenita del re di Thailandia ricoverata per problemi cardiaci, la Corea del Nord testa un nuovo motore a combustibile solido. In Cina le flebo vengono fatte in macchina per gli ospedali già pieni di pazienti Covid, un asilo della Siberia ha vietato di vestire il giallo e il blu per Capodanno.

MALAYSIA

Almeno 16 persone sono state uccise da una frana che ha travolto un campeggio nello Stato di Selangor, in cui erano accampate 90 persone tra cui diversi bambini. I soccorritori hanno finora portato in salvo 60 persone, ma 17 risultano ancora disperse.

THAILANDIA

La principessa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, primogenita del re di Thailandia, è stata ricoverata in ospedale per problemi cardiaci. La principessa, 44 anni, aveva perso conoscenza mercoledì sera durante una sessione di addestramento di cani militari. Il palazzo reale non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

AFGHANISTAN – PAKISTAN

Ancora uno scontro al confine tra i due Paesi, questa volta nel distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, nell’Afghanistan meridionale. Si tratta dell’undicesima scaramuccia in questo passaggio di frontiera da quando i talebani hanno riconquistato l’Afghanistan ad agosto dell’anno scorso. Secondo alcune fonti entrambe le parti hanno usato mitragliatrici e sparato colpi di mortaio. Cinque persone, tra cui una donna e un bambino sono rimaste ferite.

CINA

In base ad alcuni video circolati online, diversi pazienti cinesi hanno ricevuto terapie endovenose all’interno delle loro auto. A Xinyang, nella provincial di Henan, una clinica locale ha iniziato a curare i pazienti nel parcheggio per evitare ulteriore affollamento all’interno dei reparti sanitari in cui sarebbero già stipati i pazienti affetti da covid-19.

COREA DEL NORD

Pyongyang ieri ha testato un tipo di motore che secondo gli esperti servirà allo sviluppo di nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido. "Rispetto alle armi a propellente liquido, i missili a combustibile solido sono più agili, più veloci da lanciare e più facili da nascondere e utilizzare durante un conflitto", ha spiegato Leif-Eric Easley, professore di studi internazionali all'Università Ewha di Seoul.

TURCHIA

L’esplosione di un’autobomba nella città di Diyarbakir ha provocato il ferimento di diversi agenti di polizia che stavano transitando su un’autostrada. Due persone sono state finora arrestate dalle autorità ma l’attacco non è stato rivendicato. In passato sia il partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) che lo Stato islamico hanno condotto attacchi nella regione.

LITUANIA

Il Sejm (parlamento) della Lituania ha approvato la “legge sulla de-sovietizzazione”, proibendo la propaganda dei regimi totalitari e autoritari e delle loro ideologie nei luoghi pubblici, in qualsiasi forma. In seguito a questa legge si procederà alla rimozione di monumenti, targhe, nomi delle strade e altri simboli ereditati dal passato sovietico.

RUSSIA

La direzione dell’asilo n.107 di Krasnojarsk in Siberia ha inviato una circolare ai genitori dei bambini, raccomandando “con insistenza” di evitare di vestirli per le feste di Capodanno con costumi che espongano i colori giallo e blu, che riproducono la bandiera ucraina, e il divieto si sta diffondendo in tutti gli asili. A fine anno in Russia le feste sono mascherate, come nel Carnevale occidentale.