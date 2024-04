Nemmeno i sindacati pro-Pechino promuovono più marce per i diritti dei lavoratori per paura di “disordini”. Tutta l’attenzione è ai turisti in arrivo dalla Cina continentale, per i quali la città (tempo permettendo) inaugurerà un nuovo ciclo di spettacoli pirotecnici al porto con un budget senza precedenti.

Hong Kong (AsiaNews) - Spettacolari fuochi d’artificio (tempo permettendo) con combinazioni di luci create coi droni sul cielo di Hong Kong maggio. Ma nelle sue strade ben poco spazio per i cortei per i diritti dei lavoratori. È il 1 maggio che Hong Kong si appresta a vivere domani, nel clima imposto dalla Legge sulla sicurezza nazionale.

Fino al 2019 i partiti politici e i gruppi per i diritti dei lavoratori di tutto lo spettro politico organizzavano eventi nella metropoli per la Festa del lavoro per difendere i diritti dei lavoratori. Poi è arrivato lo stop forzato imposto ufficialmente per la pandemia. Ma anche in questo 1 maggio - il primo in cui a Hong Kong non vi sono più in vigore regole anti-Covid contro gli assembramenti - non vi sarà alcun corteo per i diritti dei lavoratori. Con i sindacalisti del movimento democratico in carcere e la Confederazione dei sindacati di Hong Kong costretta a sciogliersi per non finire nelle maglie della repressione, persino le organizzazioni dei lavoratori del fronte pro-Pechino hanno rinunciato alla loro manifestazione.

Una di loro - la Federazione dei sindacati del lavoro di Hong Kong e Kowloon - inizialmente aveva presentato la richiesta per un corteo, necessaria per tutti i raduni di più di 30 persone. Ma prima ancora di ottenere la risposta “ufficiale” l’ha ritirata, sostenendo che solo una dozzina di persone avevano espresso interesse a partecipare. Anche Kingsley Won, il presidente della Federazione dei sindacati di Hong Kong (altro organismo pro-Pechino), ha dichiarato a una testata locale: “In passato avevamo circa 3.000-4.000 persone che hanno partecipato alle nostre marce per la Festa del Lavoro. Con una partecipazione così ampia, è possibile garantire la sicurezza?”.

In questo clima a riempire il vuoto è l’attenzione spasmodica ai turisti attesi dalla Cina continentale per la Labor Day Golden Week, il lungo ponte di cinque giorni che durerà fino a domenica 5 maggio. Il dipartimento dell'Immigrazione prevede che vi saranno 5,7 milioni di viaggiatori in entrata e in uscita da Hong Kong tra oggi e il 5 maggio. E proprio per il 1 maggio - quando è previsto il picco dei visitatori – sono state ridotte al minimo le ferie del personale ai posti di frontiera e facilitato il “lavoro flessibile” per agevolare i flussi di passeggeri e veicoli, con un potenziamento del 40% anche dei bus navetta per il centro della città.

Nello sforzo di promozione turistica si inserisce anche l’avvio proprio il 1 maggio del nuovo spettacolo serale di fuochi d’artificio al Victoria Harbour che d’ora in poi dovrebbe ripetersi in tutte le principali festività e che costituisce il fiore all’occhiello di un investimento da 1 miliardi di dollari stanziato dal governo locale per attrarre nuovi visitatori soprattutto dalla Cina continentale. Anche se fino all’ultimo il debutto resta incerto perché per la sera del 1 maggio Hong Kong le previsioni meteo danno cattivo tempo.

I dati dell'Hong Kong Tourism Board mostrano che il numero di turisti continentali nell'ultimo trimestre del 2023 ha recuperato circa l'80% della media registrata nel quinquennio 2015-2019. I turisti internazionali, invece, hanno registrato una ripresa di circa il 60%. Tra questi, i visitatori provenienti dall'Asia meridionale e sudorientale hanno registrato la crescita più rapida, mentre continuano rimanere indietro quelli provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti.

Foto: mock-up promozionale dello spettacolo di fuochi d'artificio dell'Hong Kong Tourism Board