Le notizie di oggi: le autorità indiane hanno abbandonato 40 Rohingya in mare, dopo la detenzione a New Dheli. In Corea del Sud l'ex presidente Yoon lascia il PPP nel tentativo di aiutare il candidato Kim Moon-soo indietro nei sondaggi. La marina indonesiana ha sequestrato una nave con 425 milioni di dollari di metanfetamina e cocaina. Nessuna tregua e accordo su ostaggi dall'incontro di Ucraina e Russia a Istanbul.

GAZA - ISRAELE

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi su vasta scala nelle ultime 24 ore, nelle “fasi iniziali” dell’operazione “Gideon’s Chariots”, che prevede che le truppe “prendano il controllo di aree strategiche nella Striscia di Gaza”. Migliaia di palestinesi sono stati costretti a fuggire da alcune zone del nord di Gaza su ordine delle forze israeliane, mentre raid indiscriminati hanno ucciso almeno 115 persone dall’alba di ieri. Mentre Trump lascia la regione senza un accordo.

INDIA - MYANMAR

Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, le autorità indiane avrebbero costretto almeno 40 rifugiati Rohingya a scendere da una nave militare in mare aperto vicino al Myanmar. Dopo aver fornito loro dei giubbotti di salvataggio. Prima, erano stati detenuti a New Delhi. I rifugiati - tra cui bambini, donne e anziani - sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto, ma la loro attuale posizione in Myanmar resta sconosciuta, ha aggiunto l’agenzia umanitaria.

COREA DEL SUD

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, destituito, ha annunciato su Facebook di lasciare il gruppo conservatore Partito del Potere Popolare (PPP). L’annuncio arriva mentre il candidato presidenziale del PPP, Kim Moon-soo, è nettamente indietro nei sondaggi rispetto al candidato del Partito Democratico, Lee Jae-myung, di orientamento liberale, in vista delle elezioni anticipate del 3 giugno. Yoon nel post ha chiesto di sostenere Kim Moon-soo.

INDONESIA

La marina indonesiana al largo di Sumatra ha sequestrato una nave che trasportava quasi due tonnellate di metanfetamina e cocaina per un valore di 425 milioni di dollari. ArrestatI un cittadino thailandese e quattro cittadini del Myanmar. Gli ufficiali hanno arrestato la nave dopo che ha spento le luci e aumentato la sua velocità per cercare di fuggire dalle acque indonesiane. L'Indonesia ha tra le leggi antinarcotici più severe al mondo e il traffico di droga è punibile con la morte.

UCRAINA - RUSSIA - TURCHIA

A Istanbul le delegazioni di Ucraina e Russia si sono incontrate per la prima volta dal marzo 2022, un mese dopo l'invasione su vasta scala da parte di Mosca del Paese vicino. La pressione di Turchia e Stati Uniti hanno contribuito a portare le parti a Istanbul (senza Trump e Putin). I colloqui sono durati meno di due ore; sono emerse forti divisioni. Non c'è stata alcuna svolta per ottenere una tregua. Ma è stato concordato uno scambio di ostaggi: ogni parte restituirà mille prigionieri di guerra.

SINGAPORE

Singapore è stata classificata come la terza città "più felice" del mondo per il 2025, dietro Copenaghen e Zurigo. Altre due città in Asia sono salite nella top 10: Seoul al 6° posto e Taipei all'8°. Questo secondo l'ultimo Happy City Index dell'Institute for the Quality of Life, che ha tracciato 82 indicatori su sei temi principali che "influenzano direttamente" la felicità delle persone. Singapore si distingue come "un faro globale di prosperità economica, governance e innovazione urbana", secondo l'indice.

KAZAKISTAN

Il Kazakistan si sta avvicinando al suo record di estrazione del petrolio, come comunica Orda.kz, per cui a giugno si raggiungerà la cifra di 1,7 milioni di barili al giorno, dopo un sequenza sopra 1,6 milioni fin da febbraio, nonostante gli accordi del cartello Opec+ sulla diminuzione globale delle quote, che i kazachi non intendono però fare “a proprio danno”.