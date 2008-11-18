Le notizie di oggi: Libano e Israele si parleranno direttamente in giornata. In Sri Lanka arrestati nove cittadini cinesi coinvolti nelle truffe online. A Macao si è dimesso il ministro delle Finanze. Anche due seminaristi tra i morti per gli incidenti stradali durante il Capodanno buddhista in Thailandia. Un miliardario kazaco ha lanciato una sfida a scacchi al presidente della federazione scacchistica della Mongolia.

GIAPPONE

Il Giappone si è impegnato a fornire 10 miliardi di dollari ai Paesi del sud-est asiatico per garantire l’approvvigionamento di petrolio greggio. La prima ministra Sanae Takaichi ha annunciato il nuovo quadro di cooperazione dopo un incontro online con altri capi di governo asiatici. Se l’Asia è particolarmente vulnerabile ai rallentamenti sullo Stretto di Hormuz per l’approvvigionamento energetico, il Giappone, invece, dipende dal sud-est asiatico anche per i prodotti derivati ​​dal petrolio, tra cui alcuni dispositivi medici come siringhe, guanti e materiali per dialisi.

LIBANO – ISRAELE

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che si terranno oggi colloqui diretti tra il Libano e Israele dopo gli incontri diplomatici preparatori che si sono tenuti a Washington nei giorni scorsi. Trump non ha specificato quali figure sarebbero stati coinvolte nei colloqui, mentre Libano e Israele non hanno ancora rilasciato commenti.

MACAO

Il ministro delle finanze di Macao si è dimesso per “motivi personali”, spingendo il capo dell'esecutivo, Sam Hou-fai, ad assumerne temporaneamente le funzioni fino alla nomina di un nuovo candidato. Tai Kin-ip, 57 anni, aveva assunto l’incarico a dicembre 2024 ed è il primo segretario per l’Economia e le Finanze a dimettersi da quando la sovranità di Macao è tornata alla Cina.

SRI LANKA

Nove cittadini cinesi sono stati arrestati all’ aeroporto internazionale di Sri Lanka mentre tentavano di contrabbandare apparecchiature di comunicazione del valore di 78mila dollari che presumibilmente erano destinate a operazioni di truffa informatica. Due settimane fa la polizia dello Sri Lanka aveva fermato 152 cittadini stranieri con l’accusa di gestire uo scam center in un hotel nel nord-ovest dell’isola.

THAILANDIA

Anche quattro adolescenti, tra cui due seminaristi, sono morti in un incidente stradale nella provincia di Loei, nel nord-est della Thailandia, durante i festeggiamenti del Songkran, il Capodanno buddhista. Solo dal 10 al 13 aprile si sono registrati in tutto il Paese 755 incidenti e 154 morti. Secondo la polizia, l'incidente è avvenuto lungo un tratto notoriamente tortuoso della strada Loei-Chiang Khan, dove una motocicletta con a bordo quattro ragazzi si è scontrata con un pick-up che viaggiava nella direzione opposta.

RUSSIA

Il ministero russo della giustizia ha rifiutato per la seconda volta la registrazione del partito Rassvet, “Alba” fondato da Ekaterina Duntsova, la candidata non ammessa alle elezioni presidenziali del 2024, dicendo che ci sono stati ritardi nella presentazione dei documenti e un mancato pagamento delle tasse. Inoltre, secondo il ministero, su 118 persone presenti al congresso del partito avrebbero votato solo 113, ma Rassvet ha annunciato l'intenzione di fare ricorso.

KAZAKHISTAN

Come comunica MiddleAsianNews, il miliardario kazaco Tumir Turlov ha lanciato una sfida a scacchi al presidente della federazione scacchistica della Mongolia, l’ex-primo ministro di Ulan-Bator Zandanshamar Gombojava. I due Paesi inseriscono gli scacchi nei programmi scolastici con ottimi risultati, elevando le capacità degli alunni in matematica e fisica, come avviene anche in Armenia, Cina e Singapore con programmi Chess in School e vari campionati