Le notizie di oggi: Washington toglie l'Afghanistan dalla lista dei Paesi che presentano minacce alla sicurezza nazionale. Mosca annuncia l'imminente inizio dei lavori del ponte con la Corea del Nord. Quattro ragazzi disabili morti per un'intossicazione alimentare in un istituto pubblico di Lucknow. La Cina ha perso un quarto dei suoi ghiacciai dal 1960 a oggi. Traguardo storico per una tennista diciannovenne filippina.

GIAPPONE-STATI UNITI

Il governo giapponese ha chiesto agli Stati Uniti di esentare Tokyo dai dazi addizionali del 25% sulle auto prodotte fuori dal Paese annunciati ieri, definendo “estremamente deplorevole” l'ultima mossa del suo più stretto alleato. “Dobbiamo considerare le misure da adottare per rispondere in modo appropriato. Tutte le opzioni possibili sono sul tavolo”, ha detto il premier Shigero Ishiba. Le automobili e i loro componenti hanno costituito una grande parte delle esportazioni totali del Giappone verso gli Stati Unit nel 2024. Secondo dati forniti da Tokyo le case automobilistiche giapponesi hanno effettuato investimenti diretti negli Stati Uniti per un valore di circa 61,6 miliardi di dollari e hanno creato circa 2,3 milioni di posti di lavoro.

AFGHANISTAN-STATI UNITI

La National Intelligence Agency statunitense ha recentemente pubblicato la sua valutazione annuale omettendo l'Afghanistan dall'elenco delle minacce alla sicurezza nazionale. Il rapporto dell'anno scorso evidenziava più volte l'Afghanistan e i talebani. Pur evidenziando le minacce terroristiche, tra cui la presenza di Al-Qaeda in Iran, Somalia e Siria, il rapporto non menziona l'Afghanistan controllato dai Talebani come base per tali gruppi. L’omissione è significativa, considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha confermato che Al-Qaeda e l'ISIS continuano a operare in Afghanistan sotto la protezione dei talebani.

RUSSIA-COREA DEL NORD

La Russia e la Corea del Nord inizieranno presto la costruzione di un ponte stradale sul fiume Tumen tra i due Paesi, come ha dichiarato l'ambasciatore russo a Pyongyang all'agenzia di stampa statale RIA. Il ponte è stato concordato durante una visita del Presidente Vladimir Putin in Corea del Nord nel 2024, quando i due Paesi hanno firmato un accordo di partenariato strategico globale.

INDIA

Quattro ragazzi disabili tra i 12 e i 17 anni sono morti e molti altri si sono sentiti male, presumibilmente a causa di un'intossicazione alimentare in un centro di riabilitazione governativo nella zona di Para a Lucknow, nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Martedì sera, più di 20 ragazzi residenti nel centro hanno avuto un malore improvviso e sono stati portati all'ospedale di Lokbandhu.

CINA

L'area dei ghiacciai cinesi si è ridotta del 26% dal 1960 a causa del rapido riscaldamento globale, con la completa scomparsa di 7.000 piccoli ghiacciai e l'intensificarsi del ritiro glaciale negli ultimi anni, secondo i dati ufficiali pubblicati a marzo. Secondo un rapporto dell'UNESCO, i ghiacciai di tutto il mondo stanno scomparendo più rapidamente che mai, con la più grande perdita di massa glaciale mai registrata negli ultimi tre anni.

FILIPPINE

Battendo la numero 2 del ranking Iga Swiatek nel torneo di Miami la tennista diciannovenne filippina Alex Eala ha raggiunto un traguardo storico per lo sport filippino raggiungendo per la prima volta le semifinali di un torneo professionistico. Grazie a questo successo l’atleta di Manila entrerà tra le prime 100 tenniste al mondo.

KIRGHJIZISTAN

In Kirghizistan continuano le repressioni delle voci critiche contro il potere, e a Biškek è stata arrestata la nota giornalista e attivista Kanyšaj Mamyrkulova, i cui post sulle reti social sono considerati dal ministero degli interni come “incitazioni ai disordini di massa”. Decine di giornalisti e attivisti per i diritti umani sono intervenuti per chiedere la sua liberazione.