Le altre notizie del giorno: disastro ferroviario in Orissa, centinaia di morti. Il vescovo di Hong Kong nell'anniversario (cancellato) di Tiananmen: "In un certo luogo di Pechino che evoca tristezza ho pregato per le vite tristemente interrotte". Al Dialogo di Shangri-La l'Indonesia presenta un suo piano per la pace in Ucraina. Il Kazakistan recupera una parte del tesoro trasferito all'estero dalla famiglia Nazarbaev.

INDIA

Sono quasi 300 i morti accertati e circa 1000 i feriti in India in quello che appare essere il più grave incidente ferroviario della storia recente. Il treno ad alta velocità Bengaluru-Howrah Express ha colpito un treno merci alla stazione di Bahanaga, nel distretto di Balasore, in Orissa. Molti passeggeri sono rimasti intrappolati nelle carrozze ribaltate del treno ad alta velocità.

GIAPPONE

In Giappone nel 2022 sono nati appena 770.747 bambini: è il dato più basso dal 1899, anno in cui è iniziata la registrazione su scala nazionale. Anche il tasso di natalità ha raggiunto il minimo storico,scendendo a quota 1,2565, di gran lunga inferiore al tasso di 2,07 considerato necessario per mantenere una popolazione stabile. Il primo ministro Fumio Kishida ha fatto dell'arresto del tasso di natalità del Paese una priorità assoluta e il suo governo, nonostante gli alti livelli di debito, prevede di stanziare una spesa di 3.500 miliardi di yen (23,3 miliardi di euro) all'anno per l'assistenza all'infanzia e misure di sostegno ai genitori.

HONG KONG

Durante il recente viaggio a Pechino il vescovo di Hong Kong mons. Stephen Chow Sau Yan ha pregato per i morti di piazza Tiananmen. Lo lascia intendere (ma senza poter nominare espressamente il luogo del massacro di 34 anni fa) in un articolo pubblicato sul settimanale diocesano Sunday Examiner in concomitanza con l’anniversario della repressione del 1989. “Un certo luogo della città ha inevitabilmente evocato in me ricordi e tristezza. Quello che ho potuto fare in quel momento è stato offrire le mie preghiere per tutti coloro le cui vite sono state tristemente interrotte”. La Legge sulla sicurezza nazionale ha reso impossibili le commemorazioni che avvenivano ogni anno in occasione del 4 giugno.

INDONESIA-RUSSIA-UCRAINA

Il ministro della Difesa dell’Indonesia Prabowo Subianto ha proposto un piano di pace per la guerra in Ucraina, chiedendo una zona demilitarizzata e un referendum delle Nazioni Unite in quelli che ha definito “territori contesi”. La proposta è stata avanzata pubblicamente a Singapore davanti alle delegazione dei ministeri della Difesa di tutto il mondo riuniti per il Dialogo di Shangri-La. L’iniziativa segue le visite compiute l’anno scorso a Mosca e Kiev dal presidente indonesiano Joko Widodo, in qualità di presidente del G20.

IRAN-ARABIA SAUDITA-UAE

I ministri degli Esteri di Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno partecipato a Città del Capo al vertice dei BRICS, l’organizzazione di cooperazione che vede insieme Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica che sta cercando di espandere la propria influenza. L'anno scorso l'Iran ha presentato una richiesta di adesione come Stato osservatore. L'Arabia Saudita sta discutendo per entrare a far parte della banca finanziatrice dei BRICS, la New Development Bank, vista come un contrappeso al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale.

KAZAKISTAN

L’Agenzia per la lotta alla corruzione del Kazakistan ha comunicato di aver recuperato al bilancio statale la somma di 14 milioni di euro, illegalmente trasferiti negli Emirati Arabi Uniti dal nipote dell’ex-presidente Nazarbaev, Kayrat Satybalda, nei confronti del quale sono ancora in corso le indagini, insieme a tutte le persone a lui collegate.

RUSSIA-CINA

In Russia vi è una grave carenza di specialisti di informatica, molti dei quali sono fuggiti all’estero dopo l’inizio della guerra, e ora si stanno assumendo sostituti provenienti dalla Cina. A raccontarlo è il direttore della compagnia del settore “Kama”, Bulat Rakhimberdiev, spiegando che “i cinesi come preparazione e operatività sono molto più avanti di noi”.