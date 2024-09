Le altre notizie di oggi: finisce la diplomazia dell'hilsa tra India e Bangladesh. La Corea del Sud approva la costruzione di due reattori nucleari. Le pratiche per limitare l'over-tourism in Giappone funzionano. In Malaysia salvati centinaia di bambini vittime di abusi sessuali. Problemi di fuso orario in Kazakistan.

GIORDANIA

Il Fronte d’azione islamica (IAF), braccio politico dei Fratelli musulmani in Giordania, ha vinto 31 seggi su 138, diventando il primo partito nel Parlamento giordano, un risultato storico per gli islamisti che sostengono Hamas. "Il popolo giordano ci ha dato la sua fiducia votando per noi. Questa nuova fase aumenterà il peso della responsabilità del partito nei confronti della nazione e dei nostri cittadini", ha detto Wael al Saqqa, capo dell'IAF. In Giordania, una monarchia, il Parlamento ha un ruolo limitato.

INDIA – BANGLADESH

È finita la “diplomazia dell’hilsa” (un pesce pregiato che solo i più abbienti riescono a permettersi) tra India e Bangladesh dopo che il governo provvisorio di Dhaka ha deciso di vietarne l’esportazione in Bengala occidentale, nonostante la stagione di alcuni dei più importanti festival religiosi sia imminente. "Il governo precedente avrebbe revocato il divieto durante il festival Durga Puja. Questa volta non credo che dovremo fare un regalo altrimenti la nostra gente non potrà mangiare il pesce", ha detto Farida Akhter, consigliera del ministero della Pesca del Bangladesh.

COREA DEL SUD

La Commissione per la sicurezza nucleare della Corea del Sud ha concesso il permesso di costruzione per due nuovi reattori nucleari sulla costa orientale. Si tratta della prima autorizzazione rilasciata dal 2016, quando il governo di Moon Jae-in decise di rivedere la politica energetica nazionale, arrestando diversi progetti.

GIAPPONE

Il numero di persone che ha scalato il monte Fuji in una notte è sceso del 90% rispetto all’anno scorso, grazie all’installazione, da parte dell’amministrazione locale, di un cancello tra le stazioni principali per combattere l'over-tourism e gli incidenti tra scalatori inesperti. È invece aumentato il numero di scalatori stranieri, arrivato al 42% del totale con oltre 53mila persone.

MALAYSIA

Le autorità della Malaysia hanno recuperato più di 400 bambini che si presume abbiano subito abusi sessuali in case gestite da un’organizzazione islamica chiamata Global Ikhwan Services and Business (GISB), attiva in diversi settori commerciali, ma che a sua volta pare sia legata a una setta religiosa malese messa al bando nel 1994. La GISB ha negato le accuse ma secondo le indagini preliminari i minori erano figli di dipendenti prelevati poco dopo la nascita.

RUSSIA

Si sta concludendo in Russia l’elaborazione del nuovo progetto di “Stato multietnico” per volontà di Vladimir Putin, in cui tutti i cittadini della Russia dovranno riconoscere come “lingua madre” soltanto il russo, mentre tutte le altre lingue saranno definite “straniere”, con facoltà molto limitate di utilizzo perché “solo il russo unisce tutti i nostri popoli”.

KAZAKISTAN

Una delle conseguenze della parificazione del fuso orario in tutto il Kazakistan è la ridotta lunghezza delle giornate nella parte orientale, per cui i sindacati e buona parte dell’opinione pubblica stanno spingendo per una revisione degli orari di lavoro, cercando almeno di variare gli orari di ingresso e conclusione della giornata.