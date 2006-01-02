di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Incriminazioni eccellenti nell’ambito del controverso programma di pasti gratuiti, fra i fiori all’occhiello della campagna elettorale che ha portato alla presidenza Prabowo Subianto ma che, alla prova dei fatti, si è rivelata un boomerang per problemi di qualità dei pasti e sostenibilità. In questi giorni l’ufficio della procura generale (Ago) ha emanato un mandato di arresto nei confronti di tre ex alti funzionari della National Nutrition Agency (Bgn) per corruzione nell’ambito della gestione del Free Nutritious Meals (Mbg) per gli anni 2025 e 2026. I fermi risalgono a 3 giugno scorso e riguardano: il nutrizionista Dadan Hindayana, a capo dell’agenzia da agosto 2024 a giugno 2026; l’ex generale di polizia Sony Sonjaya, vice capo delle operazioni; l’ex capo delle forze speciali dell’esercito Lodewyk Pusung, vice capo per lo sviluppo organizzativo e le relazioni istituzionali Mbg.

Syarief Sulaeman, direttore delle indagini presso l’Ufficio per i crimini speciali della procura (Ago), riferisce che l’incriminazione segue il rinvenimento di “solide” prove telematiche che confermano il quadro accusatorio. I tre uomini sono stati posti in custodia presso le filiali del Centro di detenzione di Salemba, gestite dall’ufficio del procuratore generale e dall’ufficio del procuratore distrettuale di Jakarta sud per un periodo iniziale di 20 giorni.

Il caso riguarda presunte irregolarità nell’attuazione del programma Free Nutritious Meals, iniziativa di priorità nazionale lanciata nel gennaio 2025. Il programma è sempre stato sotto i riflettori e ha sollevato pesanti critiche a causa degli ingenti fondi ricevuti, pari a circa 5,2 miliardi di dollari nel 2025, che hanno toccato quota 16,4 miliardi di dollari nell’anno corrente. Secondo gli investigatori, i sospettati avrebbero manipolato la nomina dei partner per le Nutrition Fulfillment Service Units (Sppg).

Il capo ad interim del Centro di informazione legale dell’Ufficio del procuratore generale, Mochamad Jeffry, ha sottolineato che la designazione dei sospetti è stata effettuata in modo professionale, responsabile e in conformità con la presunzione di innocenza. L’ufficio del procuratore generale precisa che l’indagine prosegue per identificare altre parti che potrebbero essere state coinvolte e per determinare l’esatta quantità di perdite statali derivanti dalla presunta corruzione. I sospetti sono stati accusati ai sensi della legge anticorruzione indonesiana e delle relative disposizioni del codice penale.

L’agenzia indonesiana che supervisiona l’iniziativa del presidente Prabowo sui pasti gratuiti ha dichiarato di non considerare più prioritario l’obiettivo di raggiungere 82,9 milioni di beneficiari quest’anno, concentrandosi piuttosto sul miglioramento della qualità. Ad affermarlo è Nanik Sudaryati Deyang, la nuova direttrice dell’Agenzia Nazionale per la Nutrizione, interpellata ieri dal quotidiano locale Detik all’indomani degli arresti eccellenti del predecessore e di altri due alti funzionari con accuse di corruzione. L’agenzia, prosegue, “rifocalizzerà” il proprio bilancio riducendo la creazione di nuove cucine e concentrandosi sui beneficiari nelle aree più remote.

Per alleggerire la pressione sulle casse dello Stato, l’agenzia per l’alimentazione sta valutando altre fonti di finanziamento per il programma, tra cui sovvenzioni o iniziative di responsabilità sociale d’impresa da parte di aziende private, aggiunge Nanik Sudaryati Deyang. Nelle aree sottosviluppate e ultra-periferiche, anticipa il Jakarta Globe, l’agenzia intende ricorrere a modelli alternativi quali mense scolastiche e cucine comunitarie per ridurre i costi infrastrutturali. Verrà data priorità ai gruppi vulnerabili, tra cui donne incinte, madri che allattano e bambini piccoli.

Nel frattempo la nuova vicedirettrice dell’agenzia, Agustina Arumsari, ha dichiarato che le riforme si concentreranno anche su “controlli interni più rigorosi, una migliore integrazione dei dati e un monitoraggio più sistematico per garantire la responsabilità”. L’ambizioso programma di pasti gratuiti è stato un elemento chiave della campagna di Prabowo per la presidenza nel 2024, con il governo che ha stanziato almeno 15 miliardi di dollari per fornire pasti gratuiti a 83 milioni di bambini e donne incinte in tutto il vasto arcipelago. Tuttavia, sono emersi collegamenti con casi di intossicazione alimentare che, secondo l’organizzazione non governativa Network for Education Watch, ad aprile avevano colpito almeno 33mila bambini.