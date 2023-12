Le notizie di oggi: l'Indonesia schiera l'esercito nei campi di riso per aiutare i contadini a far fronte alla siccità. Ritirata un'altra accusa contro la giornalista filippina Maria Ressa. In Malaysia arrestate decine di persone per estrazione illegale di terre rare. L'Iran vuole schierare nuove truppe al confine con il Turkmenistan e l'Afghanistan. In India due persone si sono introdotte in Parlamento e hanno spruzzato gas colorato.

GAZA – ISRAELE

Per il quarto giorno consecutivo sono in corso raid israeliani anche a Jenin, in Cisgiordania. Finora si contano 11 palestinesi uccisi. Nessun raid di questo tipo era mai durato così a lungo e pare che le operazioni delle Forze di sicurezza israeliane si stiano diffondendo anche nei dintorni. Nel frattempo un gruppo filo-palestinese ha hackerato il sito web dell’esercito israeliano, mentre forti piogge stanno mettendo ancora più in difficoltà la popolazione di Gaza.

IRAN

Il comandante delle armate terrestri dell’Iran, il generale Kioumars Heydari, ha reso noto che nei prossimi giorni verranno dislocate nuove truppe sulle frontiere con il Turkmenistan e l’Afghanistan sui “punti sensibili” con disposizione di missili e sistemi d’artiglieria, droni e attrezzature d’assalto, non come minaccia ai vicini, ma per elevare la preparazione dei soldati.

MALAYSIA

La polizia della Malaysia ha arrestato 31 persone, di cui 21 stranieri, per sospetta estrazione illegale di terre rare nello Stato occidentale di Perak, in un momento in cui il Paese vuole vietare l’esportazione dei preziosi minerali, utilizzati soprattutto per la creazione di semiconduttori, veicoli elettrici e attrezzature militari. La Malaysia ospita sul proprio territorio circa 30mila tonnellate di terre rare.

FILIPPINE

Uno dei casi giudiziari contro Maria Ressa, nota giornalista filippina che ha ottenuto il Nobel per la Pace nel 2021, è stato archiviato ieri, ma la fondatrice del sito di notizie Rappler rischia ancora il carcere per essere stata critica nei confronti dell’ex presidente filippino Rodrigo Duterte. All’inizio dell’anno la giornalista era stata assolta da altre cinque accuse. “Ancora una volta vincono i fatti. La verità vince. La giustizia vince”, ha detto Ressa dopo il verdetto.

INDONESIA

L’Indonesia ha schierato l’esercito nei campi di riso: a causa della siccità, il governo ha ordinato ai soldati di aiutare gli agricoltori a piantare più riso possibile per sfruttare le recenti piogge e massimizzare il raccolto. Quest’anno la produzione globale di riso è scesa e i prezzi nei Paesi asiatici sono aumentati fino al 45%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 15 anni.

AFGHANISTAN

Un gruppo di afghani, scappati dal loro Paese dopo la presa di potere dei talebani due anni fa, ha affrontato un viaggio pericoloso attraverso 11 Paesi nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. Dopo essere fuggiti attraverso l’Iran e il Pakistan e aver preso poi un volo per il Brasile, hanno risalito il continente, camminando nella foresta, cercando di raggiungere il suolo statunitense, avendo lavorato in collaborazione con le forze armate americane durante la guerra. Ora si trovano bloccati al confine tra Usa e Messico con centinaia di altri migranti.

INDIA

Due uomini sono entrati nel Parlamento indiano e hanno cominciato a spruzzare gas colorato. "Stiamo indagando sulla questione e abbiamo chiesto alla polizia di Delhi di collaborare all'inchiesta", ha detto il portavoce della Lok Sabha, la Camera bassa, Om Birla. I due intrusi sono stati catturati dalla sicurezza, insieme a due collaboratori che stavano all’esterno. Il fatto è avvenuto nel 22mo anniversario di un attacco mortale al Parlamento indiano, in cui erano morte 14 persone.

RUSSIA

Al Forum di Mosca dei musulmani di Russia, il muftì Gajnutdin ha proposto al patriarca ortodosso Kirill di sottoscrivere una “Carta di collaborazione” tra la Chiesa ortodossa e la comunità musulmana, come “pastori spirituali dei nostri popoli che sostengono il cammino verso una maggiore unità e compattezza, in questo momento necessario per la Patria nell’unione in difesa dei valori morali e spirituali”.