di Nirmala Carvalho

Sorge in una missione dell'Andhra Pradesh avviata nel 1942. Il nunzio apostolico mons. Leopoldo Girelli all'inaugurazione: "I santuari ci ricordano che la Chiesa non nasce da noi, ma dall'iniziativa di Dio".

Guntur (AsiaNews) – La diocesi di Guntur, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, ha vissuto nei giorni scorsi la gioia dell’inaugurazione di un nuovo santuario dedicato a San Michele nella parrocchia di Pedavadlapudi. Il rito è stato presieduto dal nunzio apostolico, mons. Leopoldo Girelli, alla presenza del vescovo di Guntur, mons. mons. Bhagaiah Chinnabathini e di mons. Prakash Mallavarapu, arcivescovo di Visakhapatnam.

L’odierno santuario è l’erede di una prima chiesa intitolata a San Michele costruita a Pedavadlapudi nel 1942. Una missione che ha visto poi crescere intorno un orfanotrofio e una scuola superiore al servizio della comunità locale. Negli anni, grazie alla vitalità delle comunità cristiane di base, il numero dei fedeli è cresciuto al punto che il territorio è stato diviso in due diverse parrocchie: quella di Chiluvuru e quella di Nuthakki. E per iniziativa di p. Vunnam Kiran è nata l’idea di rinnovare completamente la vecchia chiesa di San Michele trasformandola in un santuario diocesano. L’opera è stata realizzata con il sostegno della Fondazione internazionale Mission Ruah - presieduta dall’arcivescovo di Bucarest mons. Aurel Perca – e delle arcidiocesi di Miami e Chicago.

“I santuari – ha detto mons. Girelli nell’omelia della celebrazione - sono un grande tesoro nella vita della Chiesa e ci ricordano che la Chiesa nasce dall'iniziativa di Dio. Ogni popolo, ogni Paese e ogni diocesi ha i suoi luoghi santi in cui batte il cuore di tutto il popolo di Dio: luoghi di incontro speciale tra Dio e gli esseri umani; luoghi in cui Cristo abita in modo speciale in mezzo a noi”. “Fedeli alla loro tradizione – ha concluso il nunzio - i santuari devono essere impegnati in opere di carità e assistenza, nello sviluppo umano, nella tutela dei diritti della persona umana, nella sfida della giustizia, il tutto secondo la dottrina sociale della Chiesa”.