Sono state offerte dalla no profit Saint Luke's Family of Physicians. Fondata nel 2006 è composta da medici e infermieri volontari. Parecchi i bambini malnutriti provenienti da famiglie povere.

Hanoi (Asianews) - La settimana scorsa centinaia di persone della parrocchia di Son La, della diocesi di Hưng Hóa hanno ricevuto visite e cure mediche offerte dalla Saint Luke's Family of Physicians, un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce medici, infermieri e farmacisti.

“Siamo stati visitati dai dottori con attenzione e cura e ci hanno anche fornito medicine gratis”, hanno raccontato alcuni pazienti. “Ci hanno spiegato come usarle e poi ci hanno consigliato cosa mangiare per mantenere la salute”.

Circa 500 persone di etnia Kinh, Thai, Hmong, Khomu, di fede cattolica o meno, il 29 maggio sono state visitate dai medici volontari. I pazienti sono arrivati da tutti i distretti che circondano la parrocchia di Sơn La: Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn e persino Mộc Châu.

La popolazione di questo altopiano soffre di diverse malattie: mal di stomaco, dolori articolari, gozzo le più comuni, ma molti sono i bambini malnutriti che provengono da famiglie povere.

La Saint Luke's Family of Physicians è stata fondata nel 2006 da un gruppo di medici volontari e ha ricevuto fin da subito il sostegno dell’Ufficio vescovile dell’arcidiocesi di Hanoi. Negli ultimi 16 anni ha curato oltre 30mila pazienti da diverse province del Vietnam. Grazie alle donazioni l’organizzazione benefica riesce a portare ai meno abbienti anche coperte, zanzariere e beni di prima necessità.

“Anche se i dottori non sono per forza cristiani sono generosi e si sacrificano per i pazienti più poveri”, hanno detto ad AsiaNews alcuni residenti della parrocchia di Đồng Chiêm. “Questo ha acceso il cuore di ogni credente: è un'opportunità per tutti di essere consapevoli dello Spirito di carità, lavorando insieme e proclamando la buona novella dell'amore di Dio".