La denuncia dell'agenzia Reuters: un imprenditore è detenuto ormai da quattro mesi solo per aver manifestato a Zhengzhou per ottenere indietro i suoi risparmi. Una scandalo che ha coinvolto in questa provincia 600mila persone. La detenzione prolungata è un fatto inedito in Cina per questo tipo di azioni, ma gli ultimi due anni hanno visto un forte aumento delle proteste economiche.

Pechino (AsiaNews/Agenzie) - Si era recato nella città cinese di Zhengzhou per chiedere un risarcimento dopo il congelamento del suo conto bancario contenente tutti i suoi risparmi. Quattro mesi dopo non è ancora tornato a casa. È la storia di Ou Yangyun, un piccolo imprenditore di 39 anni di Changsha, rilanciata oggi dall’agenzia Reuters. non è mai tornato. Ou faceva di una dozzina di altre vittime di uno dei più grandi scandali bancari cinesi si erano radunati fuori da una stazione ferroviaria gridando: “Banche dell’Henan, restituite i nostri risparmi!”, come mostra un filmato della protesta inscenata a febbraio.

Il gruppo aveva vagato per le strade di Zhengzhou per circa 30 minuti, fino a quando uno dei diversi uomini non identificati che li aveva pedinati ha gridato “Chiudete la rete!” e i manifestanti sono stati spinti su un autobus e consegnati a una stazione di polizia, secondo quanto riferito da due persone direttamente a conoscenza della vicenda. La maggior parte è stata rilasciata dopo diversi giorni di detenzione, ma Ou e altri due correntisti frodati sono ancora trattenuti dalla polizia, hanno detto le due persone.

È un caso emblematico della repressione in atto delle numerose proteste economiche proliferate in Cina dal 2022, che hanno visto per protagonisti alcuni tra le centinaia di migliaia di cinesi che hanno perso la casa in una crisi immobiliare o sono stati vittime di truffe sugli investimenti. Il caso in questione è iniziato circa due anni fa, quando circa 600mila persone hanno perso i loro risparmi in una frode da 4,2 miliardi di dollari che ha coinvolto quattro banche della provincia dell’Henan, scatenando le preoccupazioni di alcuni analisti sulla stabilità degli istituti di credito rurali. Lo scandalo e le conseguenti proteste non sono stati causati direttamente dal rallentamento dell'economia cinese. Ma il trattamento insolitamente duro riservato a Ou e agli altri due potrebbe riflettere la sensibilità delle autorità nei confronti del crescente dissenso legato alle difficoltà finanziarie, hanno dichiarato due esperti alla Reuters. È comune che le persone vengano trattenute durante le proteste economiche, ma di solito vengono rilasciate nel giro di pochi giorni, a differenza di quanti sono coinvolti in proteste politiche che spesso vengono trattenuti per mesi, hanno detto i due analisti.

Il China Dissent Monitor, un progetto del gruppo per i diritti Freedom House con sede a Washington, ha riportato un aumento del 127% rispetto all'anno precedente delle proteste economiche censite, che sono arrivate a 805 nel quarto trimestre del 2023. Tra queste, le manifestazioni dei lavoratori per i salari non pagati; degli acquirenti di immobili i cui appartamenti non sono stati costruiti; degli investitori e dei pensionati derubati del loro denaro.