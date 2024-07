Le notizie di oggi: le Filippine e il Giappone stanno per ultimare un accordo di reciproca sicurezza. In Myanmar migliaia di sfollati a causa delle forti piogge. Israele approva nuovi insediamenti illegali in Cisgiordania. In Daghestan è stato vietato il niqab.

HONG KONG

Al processo per i 47 esponenti del movimento pro-democrazia già condannati per l'organizzazione delle elezioni primarie con l'accusa di "sovversione" l'avvocato di Joshua Wong - uno dei più noti attivisti in carcere dal 2021 ai sensi della legge sulla sicurezza imposta da Pechino nel 2020 - ha chiesto l’attenuazione della pena. Secondo le draconiane norme si va dai tre ai 10 anni di carcere per coloro che sono stati ritenuti partecipanti attivi alla cospirazione, ma potrebbe arrivare all’ergastolo per i "principali trasgressori".

FILIPPINE – GIAPPONE

I negoziati tra Tokyo e Manila per un accordo di reciproca difesa sono prossimi alla conclusione, hanno detto fonti diplomatiche. In base al patto, che verrà firmato in via definitiva l’8 luglio, le forze armate dei due Paesi avranno accesso ai rispettivi territori. Le Filippine hanno intensificato i legami con i Paesi della regione per contrastare l’aggressività della Cina nel Mar cinese meridionale.

MYANMAR

In Myanmar la popolazione civile è costretta a evacuare non solo a causa dei combattimenti ma anche per la crescente intensità dei monsoni: questa settimana 23mila persone hanno abbandonato le loro case in seguito a forti piogge che hanno causato lo straripamento del fiume Irrawaddy e diverse frane, che a loro volta hanno ucciso almeno 35 persone, hanno riferito alcuni operatori umanitari.

INDIA

Il guru Bhole Baba, che ha guidato una cerimonia religiosa in cui sono morte oltre 120 persone per la ressa, ha negato ogni responsabilità, impegnandosi a collaborare con la polizia per le indagini. L’avvocato del guru ha dichiarato che la calca è avvenuta “a causa di alcuni elementi antisociali” che stavano organizzando una “cospirazione criminale”. In India l’episodio, durante il quale sono morti soprattutto donne e bambini, ha suscitato interrogativi sulla mancanza di misure di sicurezza.

RUSSIA - PAKISTAN

Incontrando il presidente russo Vladimir Putin, il premier pakistano Shebhaz Sharif ha proposto di superare le attuali difficoltà nei pagamenti bancari, tornando a relazioni basate sul baratto come ai tempi dell’Urss negli anni Sessanta, quando il Pakistan importava macchinari dalla Russia, consegnando in cambio tessuti e pellami.

ISRAELE – PALESTINA

Il governo israeliano ha approvato 5.295 nuove unità abitative tra gli insediamenti (illegali, per il diritto internazionale) in Cisgiordania, ha affermato l’ong israeliana Peace Now, secondo cui le nuove approvazioni alimenteranno ulteriormente le tensioni. Oltre 500mila coloni israeliani vivono in 100 insediamenti in Cisgiordania e solo quest'anno Israele ha dichiarato come propri circa 23,7 chilometri quadrati di territorio, un dato senza precedenti, ha sottolineato l’ong.

RUSSIA

L’amministrazione dei Muftì del Daghestan ha deciso una fatwa contro il niqab, che finora era stata ritenuta non necessaria a livello generale, mentre ora è stata approvata “una nuova concezione teologica” legata alla “esclusione di qualunque possibile minaccia”, approvata dalle autorità civili e anche dai rappresentanti del patriarcato ortodosso.