Le notizie di oggi: non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania. In India morto il giovane per cui la corte suprema aveva autorizzato sospensione alimentazione assistita. QuatarEnergy interrompe fornitura di gas a Corea del Sud e Cina per danni dai missili sugli impianti.

ISRAELE - PALESTINA

Tre palestinesi sono rimasti feriti in un attacco israeliano nei pressi del villaggio di Beit Imerin, nord-ovest di Nablus. Inoltre, i coloni hanno appiccato il fuoco a un'abitazione nel villaggio di Al-Tuwani, sud di Hebron. È in corso una violenta escalation da parte israeliana in tutta la Cisgiordania occupata, complice l'attenzione mediatica rivolta al conflitto con l'Iran: sono almeno 511 gli attacchi solo a febbraio, sette i palestinesi uccisi con colpi d’arma da fuoco. Dall'8 ottobre 2023, gli attacchi delle forze israeliane hanno causato la morte di 1133 palestinesi, il ferimento di circa 11700 persone e l'arresto di circa 22mila.

INDIA

È morto l'uomo indiano a cui erano state staccate le macchine di supporto vitale dopo l'autorizzazione della Corte Suprema, che ha accolto la richiesta dei genitori. Il caso di Harish Rana, 31 anni, rappresenta il primo caso in India di eutanasia passiva approvata dal tribunale. Rana è deceduto presso l'ospedale All India Institute of Medical Sciences (Aiims) di Delhi; era in stato comatoso dal 2013, dopo le gravi lesioni alla testa in seguito a una caduta dal balcone del quarto piano.

HONG KONG

La polizia di Hong Kong ha arrestato il proprietario di una libreria e tre commessi con l'accusa di aver venduto pubblicazioni “sediziose”, tra cui una biografia del magnate pro democrazia Jimmy Lai, attualmente in carcere, condannato a 20 a febbraio. Il proprietario della libreria Book Punch, Pong Yat-ming, e tre membri dello staff sono stati accusati di aver venduto copie di “The Troublemaker”, una biografia di Lai scritta da uno dei suoi ex direttori commerciali, Mark Clifford.

QATAR - ASIA

La società statale QatarEnergy ha invocato la clausola di "forza maggiore" - che esonera dall'adempimento di obblighi - sui contratti di fornitura di gas naturale liquefatto con Corea del Sud, Cina, Italia e Belgio. Per i danni dagli attacchi missilistici contro gli impianti, che avrebbero compromesso circa il 17% delle esportazioni del Paese. Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, ha affermato che ci vorranno dai tre ai cinque anni per riparare le strutture.

KIRGHIZISTAN - CINA

In Kirghizistan è notevolmente aumentata l’importazione di automobili dalla Cina, con 2.101 auto per lo più elettriche, come documenta l’amministrazione delle frontiere, tre volte di più rispetto all’anno precedente fino a 21,4 milioni di dollari, il 146,5% in più, e in generale la bilancia commerciale tra Biškek e Pechino è aumentata raggiungendo all’inizio del 2026 i 2 miliardi e 508 milioni di dollari, per la maggior parte con importazioni dalla Cina.

RUSSIA

Oltre ai blocchi delle connessioni internet, il governo sta proponendo alla Duma di prendere altre misure di limitazione e controllo, tra cui l’esclusione delle chiamate dall’estero sui telefoni stazionari per le persone sopra i 60 anni, tornando ai tempi sovietici quando per telefonare all’estero bisognava prenotarsi giorni prima e ottenere il permesso, tranne che per telefonare in Bielorussia, lo “Stato Unitario”, e di vietare le sim-card ai minorenni.