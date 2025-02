di Melani Manel Perera

Con una Messa presieduta a Tewatta dal card. Ranjith celebrato l'anniversario di Verbum Tv, nata nel 2015 per iniziativa di una coppia di laici. Oggi raggiunge 200mila spettatori.

Colombo (Asia News) - L'unica emittente televisiva cattolica dello Sri Lanka - Verbum tv – ha festeggiato i suoi 10 anni di attività con una Messa di ringraziamento. La celebrazione si è tenuta presso la Cappella di Cristo Risorto presso la sede dell’emittente a Tewatta, da dove tutti i programmi spirituali e le sante messe vengono trasmessi. La messa è stata presieduta dall'arcivescovo di Colombo, il card. Malcolm Ranjith, insieme a p. Roshan Silva, provinciale degli Oblati di Maria Immacolata, e a p. Sriyananda Fernando, amministratore della Basilica di Nostra Signora di Lanka a Tewatta. Alla messa di ringraziamento ha partecipato tutto il personale, insieme ai fondatori - i coniugi Milan e Malika De Silva - i familiari e i benefattori.

“Ringraziamo Dio per Verbum TV, il più grande dono che lo Sri Lanka abbia ricevuto per incarnare il messaggio di Dio. Benediciamola per renderla ancora più forte. Adempiamo alla nostra responsabilità di cattolici di condurre il mondo intero a Dio attraverso questa emittente”, ha dichiarato il card. Malcolm Ranjith. L'arcivescovo ha espresso il grato apprezzamento della Conferenza episcopale cattolica dello Sri Lanka (CBCSL) per questa missione portata avanti da Milan De Silva come laico: “Dieci anni fa, un giorno, venne a trovarmi e mi espresse il suo sogno - ha detto -. Mi disse che, per quanto guadagnasse in ricchezza, voleva servire il Signore usando i suoi guadagni. Voglio avviare un canale televisivo di cui la nostra Chiesa cattolica in Sri Lanka ha molto bisogno oggi. Giorno dopo giorno, avete dovuto gestire la stazione televisiva da soli. Ma avete fatto pieno affidamento sulla provvidenza di Dio. Perciò cogliamo l'occasione per dire grazie”.

“Dobbiamo lavorare – ha continuato ancora Ranjith - per incarnare ulteriormente il messaggio di Dio attraverso Verbum tv e i moderni mezzi di comunicazione. Adempiamo alla nostra responsabilità di condurre il mondo intero a Dio e di rendere questo mondo, che è afflitto dal peccato e dall'egoismo, un luogo più pulito”.

Al termine della liturgia, il fondatore Anura Milan De Silva ha espresso la sua più sentita gratitudine a tutti hanno sostenuto la sua impresa con aiuti finanziari, lavoro, tempo e preghiere in questi 10 anni, in mezzo a vari ostacoli. “Se guardiamo ai media in Sri Lanka prima del 2015, noi cattolici avevamo pochissime opportunità - ha aggiunto -. Avevamo una possibilità una volta ogni due mesi sulla televisione nazionale. Ma quando abbiamo avviato Verbum TV, abbiamo mostrato che esiste un gruppo di spettatori cattolici in Sri Lanka e così anche altri canali in Sri Lanka hanno iniziato a presentare programmi cristiani”. De Silva ha dichiarato che su circa 1,3 milioni di cattolici in Sri Lanka almeno 200mila guardano Verbum TV.

“Durante il periodo del Covid, Verbum Tv è stato un sostegno prezioso. Noi cattolici dobbiamo essere grati e dobbiamo aiutare ad andare avanti. È una grande benedizione per gli srilankesi”, ha dichiarato ad Asia News una coppia di cattolici, Ruban e Jasintha, della diocesi di Chilaw. Anche un non cattolico residente nella zona di Jaela ha raccontato: “Ogni mattina, mentre mi preparo per andare al lavoro, guardo la TV e mi faccio un'idea della giornata: mi aiuta a trascorrerla con gioia”.