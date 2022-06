Le altre notizie del giorno: centinaia le case bruciate dalla giunta birmana in Myanmar negli ultimi giorni; lo Sri Lanka spera negli investimenti stranieri; in Uzbekistan presi d'assalto i supermercati; il Timor Est firma degli accordi con la Cina; a Hong Kong gli studenti nascondono figurine della 'dea della democrazia'.

PAKISTAN

I talebani pakistani (Ttp) hanno annunciato di aver raggiunto un cessate il fuoco con il governo pakistano. I colloqui, ancora in corso, sono stati mediati da una jirga di anziani e talebani dell’Afghanistan a Kabul; la tregua durerà fino a nuovo avviso. I Ttp attaccano le forze di sicurezza del Pakistan con l’obiettivo di controllare i territori al confine con l’Afghanistan e imporre la shari’a.

UZBEKISTAN

A Fergana in Uzbekistan una folla enorme ha preso d’assalto gli scaffali del pane di un supermercato, dopo l’annuncio degli aumenti del prezzo del pane dal 1 giugno, per cui un filone può arrivare quasi a 3000 sum; nel negozio era ancora in vendita al prezzo precedente di 1500 sum.

RUSSIA

Le ultime automobili Renault sono uscite dalla fabbrica Avtovaz di Mosca, dei modelli Sandero Stepway. Ha chiuso anche la fabbrica Mazda Sollers di Vladivostok, mandando in congedo illimitato tutti gli operai. A marzo in tutta la Russia sono state prodotte 41 mila automobili leggere, il 72% in meno dell’anno precedente, tornando ai livelli dell’Unione Sovietica.

HONG KONG

Gli studenti dell’Università di Hong Kong questa settimana hanno nascosto nel campus dell'ateneo le figurine di una “dea della democrazia” in occasione dell’anniversario di piazza Tiananmen, sfidando la repressione di Pechino, che ha bandito la veglia annuale e chiuso il museo dedicato al massacro del 4 giugno 1989.

CINA – TIMOR EST

Il governo di Timor Est ha firmato degli accordi con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi che ieri ha finito il suo tour di 10 giorni nel Pacifico. I trattati tra le due nazioni riguardano la cooperazione tecnica ed economica, una partnership mediatica e l’invio di una equipe medica nel Paese. Escluse le questioni militari e sulla sicurezza.

MYANMAR

I soldati della giunta militare birmana la settimana scorsa hanno dato fuoco a centinaia di case durante un raid di tre giorni nella regione di Sagaing. I villaggi più colpiti sono quelli di Kinn, Upper Kinn e Ke Taung. La resistenza è condotto dalle Forze di difesa del popolo, accusate dall’esercito di essere “terroristi” che appiccano gli incendi.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka spera di ottenere un miliardo di dollari di investimenti stranieri dopo che di recente ci sono state due proposte per la creazione di impianti di energia rinnovabile. Lo ha affermato ieri Renuka Weerakone, direttore generale del Board of Investment, che sta valutando almeno 49 progetti di investimento da parte di diversi Paesi. Lo Sri Lanka sta affrontando la peggiore crisi economica dal 1948, anno in cui l’isola è diventata indipendente.