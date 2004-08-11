di Santosh Digal

L’arrivo dell’immagine sacra previsto il prossimo 13 giugno a Manila. L’obiettivo è rafforzare la fede e dare speranza ai fedeli di tutto il Paese. Un pellegrinaggio che vuole essere “il più aperto possibile” e capace di accogliere “persone provenienti da ogni parte”. Prevista una tappa alla 132ª Assemblea plenaria della Conferenza episcopale.

Manila (AsiaNews) - I vertici ecclesiastici e una moltitudine di devoti mariani hanno dato il via al “Pellegrinaggio dell’immagine di Nostra Signora di Guadalupe nelle Filippine 2026”, una iniziativa che abbraccerà 54 chiese in tutto il Paese. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi il 25 marzo scorso presso il Ramon Magsaysay Center, i promotori hanno illustrato la visione, le finalità e l’orientamento pastorale alla base dell’iniziativa, che prenderà il via con l’arrivo dell’immagine sacra il prossimo 13 giugno a Manila.

I responsabili del pellegrinaggio l’hanno definita “un importante viaggio spirituale” volto a rafforzare la fede e a dare speranza ai filippini. JesCom Productions, un ministero della comunicazione gestito dai gesuiti, ha dato il via al programma con una presentazione audiovisiva che ha inserito la visita nelle Filippine nel novero dei preparativi globali per il 500° anniversario delle apparizioni di Nostra Signora di Guadalupe a Tepeyac, in Messico, nel 1531.

Ernest L. Escaler, presidente del Comitato per il Pellegrinaggio a Guadalupe, ha parlato di come è nata l’idea e di quante persone hanno collaborato per realizzarla. Egli ha sottolineato l’importanza del pellegrinaggio e il fatto che sia pensato per essere “il più aperto possibile”, di modo che possano partecipare ”persone provenienti da ogni parte”.

Mons. Jose Colin M. Bagaforo, vescovo di Kidapawan e direttore spirituale del pellegrinaggio, ha sottolineato quanto sia importante la visita mariana in un momento in cui molti filippini hanno difficoltà economiche, il mondo è incerto per le numerose guerre e vi sono problemi sociali. Il prelato ha ribadito il messaggio della Madonna di Guadalupe, citando come esempio le parole che ha rivolto a San Juan Diego: “Non sono forse qui, tua madre? Non sei forse al sicuro con me?”.

Joel Layog, della Gourmet Farms Inc., ha illustrato il percorso del pellegrinaggio, sottolineando come l’immagine della Madonna verrà esposta in 54 fra chiese, cattedrali e santuari a Luzon, Visayas e Mindanao dal 13 giugno al dicembre 2026. Il viaggio includerà una tappa alla 132ª Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Cattolica delle Filippine (Cbcp) a Ozamiz City, prima di concludersi con l’installazione permanente nella Cattedrale di Manila a Intramuros.

Gli organizzatori hanno definito il viaggio, della durata di diversi mesi, un evento nazionale e devozionale in grado di riunire diocesi e comunità nella preghiera, riflessione e sostegno. Con l’avvicinarsi del suo arrivo a giugno, parte di un programma globale dedicato alla devozione mariana, i leader ecclesiastici auspicano che la visita dell’immagine pellegrina di Nostra Signora di Guadalupe possa portare rinnovamento spirituale e unità, offrendo conforto e ispirazione.

Le Filippine sono il solo Paese a maggioranza cattolica dell’Asia, con l’80% della popolazione legata alla Chiesa di Roma. Da tempo il popolo filippino manifesta la propria devozione a Nostra Signora di Guadalupe tanto che, nel 1935, papa Pio XI l’ha nominata “Patrona Celeste delle Isole Filippine”. Il Santuario Nazionale di Makati City, che fa parte dell’arcidiocesi di Manila, è una parrocchia famosa e storicamente importante che funge da centro di devozione. Il santuario più antico dell’arcipelago si trova a Pagsanjan, nella provincia di Laguna.

Il Santuario di Nostra Signora di Guadalupe (Pagsanjan, Laguna) è una delle tante chiese intitolate a Nostra Signora di Guadalupe. È conosciuta come la chiesa più antica delle Filippine a lei dedicata, e la sua storia risale al periodo della colonizzazione spagnola. Nelle Filippine la gente la considera una protettrice e spesso le vengono tributati onori a Cebu, nel centro del Paese, e in altre località. La festa ricorre ogni anno il 12 dicembre. La devozione a Nostra Signora di Guadalupe nelle Filippine deriva dalle apparizioni del 1531 in Messico ed è da secoli parte della cultura locale.