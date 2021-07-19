di p. Ferruccio Brambillasca *

Ricorrono quest'anno i duecento anni dalla nascita del missionario italiano ucciso sull'isola di Woodlark nel 1855. Per l'occasione i vescovi della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone hanno chiesto in questi giorni all'ex superiore generale del Pime p. Ferruccio Brambillasca di parlare dell'attualità della testimonianza d quello che fu il primo martire dell'istituto. Pubblichiamo ampi stralci del suo intervento.

Ucciso a soli 29 anni sull'isola di Woodlark, proclamato beato nel 1984, Giovanni Battista Mazzucconi è il primo martire tra i missionari del Pime. Quest'anno la sua figura ricorrono i 200 anni dalla sua nascita, avvenuta a Lecco in Italia il 1° marzo 1826. Un anniversario celebrato in Italia ma anche in Papua Nuova Guinea, il Paese al quale ha donato la vita. Proprio per questo nei giorni scorsi i vescovi della Conferenza episcopale della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone hanno chiesto a p. Ferruccio Brambillasca, già superiore generale del Pime e oggi missionario nella diocesi di Fukuoka in Giappone, di proporre alla loro Assemblea una riflessione su che cosa può insegnare ancora questa figura alla Chiesa di oggi. Pubblichiamo qui sotto0 ampi stralci dell'intervento tenuto da p. Brambillasca.

Nei 175 anni di storia del Pime, 19 missionari sono morti in circostanze violente. Quando i missionari ricevono la croce missionaria, ripetono parole scritte da Mazzucconi: “Beato sarà il giorno in cui mi sarà chiesto di soffrire per il Vangelo. Ma ancora più beato sarà il giorno in cui sarò degno di dare la mia vita per esso.”

Quando arrivò a Woodlark, scrisse: “La missione significa stare vicino alla gente e imparare la loro lingua. Poi, quando Dio lo vorrà, parleremo loro di Lui”. Questo è molto importante. La missione non inizia parlando - ma con la presenza. Non con l’insegnamento - ma con l’ascolto.

Mazzucconi sperimentò anche fallimento, sofferenza e scoraggiamento. Scrisse una volta: “Qualcuno potrebbe pensare che quest’anno non abbiamo fatto nulla. Ma io vi dico che abbiamo fatto molto, perché abbiamo sofferto molto”. Questo è un modo molto diverso di pensare. Da una prospettiva umana, la sua missione sembrava un fallimento. Ma da una prospettiva spirituale, fu un successo. La sua vita ci insegna qualcosa di importante: il successo agli occhi di Dio non è lo stesso del successo agli occhi umani.

Anche il vescovo Panfilo (missionario italiano, arcivescovo emerito di Rabaul ndr) scrisse di lui: “Dal punto di vista umano, la prima missione a Woodlark e nelle Isole Rook finì in tragedia. Sembrava un fallimento completo. Ma dal punto di vista spirituale, fu un grande successo. La sua vita, ancora più della sua morte, è un esempio per coloro che vogliono servire la Chiesa. È anche un esempio per le persone che affrontano difficoltà, sofferenza e delusione”.

Dov’è la nostra casa?

A volte mi chiedo: dov’è la mia vera casa? Tutti abbiamo bisogno di un luogo in cui sentirci appartenere. Ma come missionari, scopriamo che la casa non è solo un luogo. La casa è qualcosa dentro di noi. Se siamo in pace dentro noi stessi, possiamo sentirci a casa ovunque.

Credo che Mazzucconi si sentisse a casa in Papua Nuova Guinea, anche nelle difficoltà. Poiché era in pace dentro, quel luogo divenne la sua casa.

Dove ci manda Gesù? Non ci sono confini né limiti. Siamo mandati a tutti. Il Vangelo è per tutti - non solo per alcuni, non solo per quelli aperti o accoglienti, ma per tutti. Per questo Mazzucconi tornò a Woodlark dopo essere guarito dalla malattia, anche sapendo che era un luogo difficile per la missione.

La sua spiritualità

Cosa possiamo imparare dalla sua spiritualità?

• Coraggio e umiltà (era pronto ad andare lontano e in luoghi sconosciuti per portare il Vangelo, accettando la sofferenza con umiltà)

• Amore per la Croce (non vedeva la croce come un problema, ma come il modo di Dio per portare la salvezza)

• Gioia, anche nella difficoltà (anche nelle difficoltà, rimaneva gioioso. Come dice Papa Francesco, la gioia è il segno di un vero missionario)

• Pazienza e ottimismo (accettava le persone così come sono, con pazienza. La sua fede gli dava speranza e luce. Vedeva opportunità anche nelle difficoltà e aveva pace interiore)

• Spirito di sacrificio (aveva un forte spirito di sacrificio)

• Fede radicale (anche in poco tempo, visse pienamente il Vangelo)

• Fedeltà al Vangelo (rimase fedele al Vangelo senza compromessi)

Ha dato tutto. Non molti risultati visibili - ma un dono totale di sé. Ed è questo che lo rende grande.

Parlare del beato Giovanni Mazzucconi qui, dove ha dato la vita, non è solo ricordare qualcuno del passato. È qualcosa di più profondo. La sua vita ci interpella, ci parla e può perfino cambiarci. La Chiesa vive della memoria — ma non di una memoria fissa come in un museo. È una memoria viva che plasma chi siamo e guida il nostro futuro.

La Chiesa in Papua Nuova Guinea non è iniziata con edifici o strutture. È iniziata con persone che si incontrano, con viaggi e con vite donate. Tra quelle vite, il beato Mazzucconi ha un posto speciale - non perché ha fatto molte cose visibili, ma perché ha dato tutto.

Cosa significa oggi la sua testimonianza per noi?

1. Una Chiesa santa

Prima di tutto, siamo chiamati alla santità. La santità significa vivere pienamente l’amore.

Non è qualcosa di lontano è qualcosa di bello, gioioso e concreto. Siamo tutti chiamati a essere testimoni. Non solo sacerdoti, non solo vescovi — ma tutti i battezzati.

Soffrire da soli non è martirio. Diventa martirio quando è testimonianza. La parola “martyria” significa “rendere testimonianza”. La morte può essere l’atto finale e più forte di quella testimonianza. Ma tutti siamo chiamati a testimoniare Gesù ogni giorno. Inoltre, per farlo, dobbiamo imparare a morire a noi stessi.

Il martirio è la forma più alta di testimonianza. Ma anche la vita quotidiana è una forma di testimonianza. Dobbiamo imparare a “morire a noi stessi” ogni giorno.

2. Una Chiesa profetica

Secondo, siamo chiamati alla speranza. C’è un detto spesso attribuito a Martin Lutero: “Se sapessi che il mondo finirebbe domani, pianterei comunque un albero di mele.” Che l’abbia detto o no, l’idea è importante: significa avere una speranza che va oltre ciò che possiamo vedere.

La speranza significa fidarsi che c’è un buon futuro, anche se c’è la croce. Il beato Mazzucconi ci dona questo tipo di speranza - una speranza che crede che Dio è ancora con noi, cammina con noi ed è ancora capace di sorprenderci. Speranza significa credere in un futuro, anche quando non lo vediamo.

Ricordo di aver chiesto ai missionari in un Paese se volevano partire in un momento particolarmente difficile. Risposero: “No. Rimarremo con la gente.” Questa è speranza. La speranza resta. La speranza rimane. La speranza si fida.

Voi siete qui come vescovi perché avete detto “sì” a una chiamata a servire la vostra comunità. Forse non era qualcosa che avreste scelto da soli, ma l’avete accettato per amore. E non è già questo un segno forte di speranza?

3. Una Chiesa mitica

Terzo, siamo chiamati a essere una Chiesa mistica. Come ha detto il vescovo Thomas Menaparampil (arcivescovo emerito di Guwahati in India ndr), il martirio è una forma di misticismo - è persino un’esperienza di unione profonda, quasi come un’estasi.

Spesso ci concentriamo solo sulla sofferenza del martirio, ma il suo significato più profondo è l’incontro personale e intimo del martire con Cristo nel momento in cui dona la vita. Il martirio non è solo sofferenza. È un’unione profonda con Cristo. Come dicevano i primi cristiani: “Cristo è presente con il martire”. Questo significa che anche oggi Cristo è presente ovunque la Chiesa soffre.

Il martirio è quindi una vera espressione del misticismo cristiano. Non è qualcosa di opzionale o extra. Fa parte dell’essere discepoli che seguono Gesù e portano la croce. Questo significa anche che il martirio è una chiamata per le Chiese della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone a riscoprire la loro identità spirituale più profonda.

L’immagine di Gesù umiliato e crocifisso non è solo qualcosa del passato. È ancora una realtà nella Chiesa di oggi. Per questo la Chiesa deve esaminarsi con onestà: il messaggio della risurrezione ci ha forse portati a pensare troppo in termini di successo e trionfo? Il cammino cristiano non riguarda la vittoria mondana, ma l’amore, il sacrificio e una vita segnata dalla croce.

La Chiesa non è chiamata a mostrare la gloria umana, ma solo Cristo. Dobbiamo quindi chiederci: quale tipo di visibilità cercano oggi le nostre Chiese?

4. Una Chiesa crocifissa

Infine, siamo chiamati a essere una Chiesa crocifissa. Gesù mostra il suo potere non dominando - ma dando la sua vita. Questo è molto diverso dalla logica del mondo.

Gesù è il centro che diventa “periferia”. Mostra la sua autorità donandosi. Questo significa chiamarlo “Signore crocifisso”. Normalmente un signore resta al centro del potere. Gesù invece manifesta la sua signoria essendo crocifisso. Dalla croce - dal margine - rivela la vera autorità. Lì il suo potere e il suo amore diventano uno. Il suo amore ha autorità.

La Chiesa non deve cercare potere o prestigio. Deve riflettere l’immagine di Cristo crocifisso. Questo significa umiltà. Questo significa servizio. Questo significa amore pronto a soffrire.

Dove c’è vita, ci sono strutture e istituzioni. Anche la Chiesa è un’istituzione, ma unica - formata dal Signore crocifisso. La vita della Chiesa dovrebbe riflettere l’immagine di Gesù crocifisso. Dovrebbe essere una vita disposta ad accettare l’umiliazione per salvare gli altri dall’umiliazione.

Papa Francesco ha detto: “la Chiesa è la Chiesa dei martiri: essi soffrono, danno la loro vita, e noi riceviamo la benedizione di Dio attraverso la loro testimonianza”. E poi: “ci sono anche martiri nascosti, uomini e donne fedeli allo Spirito Santo, che cercano nuove vie per aiutare gli altri e amare meglio Dio”. Per questo vengono sospettati, diffamati e perseguitati.

Oggi anche la Chiesa può essere colpita da false accuse. Essere accusati ingiustamente può distruggere una persona. Quando si mente su ciò in cui crediamo profondamente, è difficile non pensarci continuamente. Negli ultimi anni, nulla ha danneggiato di più la reputazione della Chiesa di questo. In un certo senso, essere falsamente accusati può sembrare una forma di martirio.

Conclusione

Il martirio del Beato Giovanni Mazzucconi ci ricorda una verità fondamentale: la Chiesa cresce attraverso la testimonianza. Non attraverso il potere. Non attraverso il successo. Ma attraverso il dono di sé.

Per la Chiesa della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone, questo significa continuare a costruire comunità radicate nel Vangelo, capaci di riconciliazione, aperte alla missione e fedeli nelle prove.

Mazzucconi ha piantato un seme con la sua vita. Ora tocca a noi far crescere quel seme.Che il suo esempio vi guidi nel vostro ministero. Che rafforzi la Chiesa in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. E che ispiri tutti noi a vivere il Vangelo più profondamente.

* missionario del Pime