Le notizie di oggi: nuove bombe israeliane e ordini di sgombero per gli ospedali nel nord di Gaza. Secondo un rapporto Unicef in Oceania il 34% delle donne ha subito violenze prima dei 18 anni. Tre case automobilistiche coreane richiamano 600mila veicoli per errore di progettazione. Due tifosi spagnoli in luna di miele bloccati a Singapore per una contestazione al presidente (singaporiano) della squadra di calcio del Valencia.

TAIWAN-CINA

La Cina non ha il diritto di rappresentare Taiwan, ma l'isola è disposta a collaborare con Pechino per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico. Lo ha dichiarato oggi il presidente taiwanese Lai Ching-te nel suo primo atteso discorso per la festa nazionale. Lai ha ribadito che la Repubblica di Cina - il nome formale dell'isola - e la Repubblica Popolare Cinese “non sono subordinate l'una all'altra”. La determinazione di Taiwan a difendere la propria sovranità, a mantenere la pace nello Stretto di Taiwan e a cercare colloqui equi e dignitosi con la Cina rimane immutata, ha aggiunto.

ASIA

Più di 370 milioni di ragazze e donne oggi in vita - una su otto in tutto il mondo - hanno subito uno stupro o una violenza sessuale prima dei 18 anni. Lo denuncia l'Unicef in quella che definisce la prima indagine globale sul problema. L'Africa subsahariana ha il più alto numero di vittime, con 79 milioni di ragazze e donne, pari al 22% della popolazione femminile. Seguono l'Asia orientale e sudorientale con 75 milioni, pari all'8%. L'Oceania, con 6 milioni di persone, ha registrato il numero più alto di vittime in percentuale, pari al 34%.

GAZA-ISRAELE

Un attacco aereo israeliano contro l'ospedale al-Yamen al-Saeed, situato nel campo profughi di Jabalia a Gaza, ha ucciso almeno 15 persone, secondo il ministero della Sanità palestinese. L'ospedale al-Awda, l'ospedale Indonesiano e l'ospedale Kamal Adwan, tutti parzialmente funzionanti nel nord di Gaza, hanno ricevuto l'ordine israeliano di evacuare, mentre si intensificano i bombardamenti nella zona.

COREA DEL SUD

La Hyundai Motor e altre due case automobilistiche coreane richiameranno volontariamente oltre 600.000 veicoli a causa di componenti difettosi. Il ministero dei Trasporti di Seoul ha comunicato che le tre aziende – Hyundai, Kia Corp. e GM Korea - stanno procedendo al richiamo di 10 modelli di auto per problemi tra cui un errore nella progettazione dell'unità di controllo dell'airbag.

SINGAPORE

Una coppia spagnola in luna di miele a Singapore è stata trattenuta nel Paese dopo aver protestato contro il proprietario singaporiano della squadra di calcio per cui tifa. Dani Cuesta ha postato delle foto davanti alla casa di Peter Lim, il miliardario proprietario del Valencia, con in mano uno striscione che criticava il magnate. Il signor Cuesta e la sua compagna Mireia Sáez sono stati fermati all'aeroporto di Singapore mentre stavano ripartendo e hanno subito il sequestro dei passaporti.

RUSSIA

Nell’esercito russo è molto aumentato il numero dei dedushki, i “nonnetti”, i soldati a contratto con più di 45 anni, per la carenza di giovani desiderosi di andare in guerra, con numerose lamentele da parte della stessa dirigenza militare, “in prima linea vanno solo i vecchi e li falciano senza difficoltà”, come afferma sui social uno degli ufficiali.

ARMENIA-AZERBAIGIAN

Il regolamento dei lavori della Commissione per la demarcazione dei confini tra Armenia e Azerbaigian, dopo l’approvazione della Corte costituzionale di Erevan, è stato inviato per la conferma da parte dell’Assemblea nazionale del parlamento armeno, una procedura considerata dall’Azerbaigian come una tattica per non togliere dalla costituzione le affermazioni che considerano l’Artsakh e altri territori come “inscindibili dalla Patria”.