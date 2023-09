di Nirmala Carvalho

P. Anil Francis, 40 anni, è stato trovato impiccato a un albero. In una nota la diocesi di Sagar - pur senza sbilanciarsi sul movente e offrendo piena disponiblità alla collaborazione nelle indagini - racconta che era stato denunciato per un suo post sui social network contro le violenze nel Manipur. Era il direttore di una scuola cattolica in uno Stato indiano al centro da mesi di intimidazioni contro i cristiani da parte dei fondamentalisti indù.

Sagar (AsiaNews) – La Chiesa cattolica indiana è scossa oggi dal gesto estremo di p. Anil Francis, un sacerdote della diocesi di Sagar in Madhya Pradesh, che si è tolto la vita con un suicidio. Il prete - che aveva 40 anni ed era il responsabile della St Alphonsa Academy, una scuola primaria del villaggio di Garhakota - è stato trovato impiccato ieri a un albero alla periferia di Sagar dove si era recato la sera prima per l’incontro mensile del clero. Alla mattina era però scomparso finché nel pomeriggio è avvenuta la tragica scoperta.

Con una dota diffusa dal suo portavoce, p. Sabu Puthenpurackal, la diocesi di Sagar ha confermato stamattina la notizia. “La polizia - si legge nel comunicato - sta indagando sul caso e la diocesi sta collaborando pienamente”. Ma p. Puthenpurackal aggiunge anche che “p. Anil Francis era sottoposto a tensioni e pressioni a causa di una denuncia depositato contro di lui per un post che aveva condiviso sui social media sulle violenze nel Manipur”. Il post in questione era semplicemente una protesta contro la mancanza di provvedimenti da parte del governo indiano per fermare gli scontri che da mesi continuano nella regione nord-orientale e vedono spesso vittima la locale minoranza cristiana. L’immagina accostava le due donne violentate e umiliate del Manipur finite al centro di un video divenuto virale alla Madre India.

In un contesto come quello del Madhya Pradesh - dove la pressione dei fondamentalisti indù contro i cristiani è stata particolarmente dura negli ultimi tempi - qualcuno aveva sentito il bisogno di sporgere denuncia contro di lui. Inoltre ci sono voci anche di minacce che avrebbe ricevuto in quanto responsabile della scuola. E anche in questo caso non si può non ricordare che proprio in Madhya Pradesh le scuole cattoliche sono oggetto di una dura campagna intimidatoria, che ha visto persino una minaccia di arresto per un suo vescovo, mons. Gerald Almeida, della diocesi di Jabalpur.

Va davvero ricercata in questo clima pesante la ragione del suicidio di p. Anil Francis? Nella nota la diocesi mantiene un atteggiamento prudente, rimandando alle indagini della polizia e ribadendo la propria collaborazione. Spiega inoltre che in un biglietto il sacerdote ha espresso il desdierio che il suo corpo venga cremato.

“Siamo estremamente addolorati e tristi per la morte di p. Anil Francis che era noto per il suo impegno nelle opere che gli erano state affidate e per la sua dedizione ai valori da lui predicati - conclude la nota di p. Puthenpurackal -. Condividiamo il dolore della famiglia di p. Anil Francis e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze in questa occasione. Preghiamo l'Onnipotente di dare loro la forza di superare questo straziante momento che stanno vivendo”.

