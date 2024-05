di Nirmala Carvalho

Thrissur (AsiaNews) – A Thrissur nello Stato indiano del Kerala il diacono Joseph Thermadom - sordo e con problemi nel linguaggio - è stato ordinato sacerdote della Congregazione della Santa Croce dall'arcivescovo Mar Andrews Thazhath. Secondo fonti indiane, Thermadom è la prima persona con questo tipo di disabilità a essere ordinata sacerdote nella Chiesa cattolica del Paese. Sarebbero 26 quelle avvenute in tutto il mondo, con un unico precedente in Asia. Il rito dell’ordinazione si è svolto giovedì 2 maggio nella Basilica di Nostra Signora dei Dolori. Il nuovo sacerdote guida la liturgia pregando nel linguaggio dei segni.

“Nella mia vocazione e missione - racconta p. Thermadom ad AsiaNews - mi sento chiamato innanzi di tutto a offrire i sacramenti nella lingua dei segni indiana a tutte le persone sorde cattoliche in India. Sosterrò anche la chiamata di Dio alle persone sorde al sacerdozio e alla vita religiosa, ricordando a tutti il versetto del Levitico 'Non disprezzerai il sordo, né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio', la parola positiva della Bibbia sulle persone sorde”. In India sono circa 60 milioni le persone con problemi di linguaggio e di udito.

Nato sordo e con problemi di linguaggio, Thermadom ha oggi 38 anni. Figlio di Thomas e Rosy - insieme al fratello, anche lui audioleso - aveva studiato a Mumbai conseguendo già una laurea prima di abbracciare la vita religiosa. Ha frequentato la toelogia presso l'Apostolato dei Missionari domenicani per i sordi negli Stati Uniti, per poi tornare in India dove è entrato in contatto con i padri della Santa Croce attraverso il loro ministero per i sordi. Avendo espresso il desiderio di unirsi al loro ministero, nel 2017 è stato accolto nella comunità di Aymanam. Ha emesso la prima professione nel 2020 presso il Noviziato della Santa Croce a Yercaud, nel Tamil Nadu, e in agosot era già diventato la prima persona sorda a compiere la professione definitiva nella congregazione.