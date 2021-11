La nostra agenzia insieme al Centro missionario Pime lancia la proposta di un pellegrinaggio all'inizio della Quaresima 2022 per "ripartire da Gerusalemme". Perché nonostante qualche fatica in più ancora imposta dalla pandemia, andare in Terra Santa oggi si può. E aiuta anche le comunità cristiane locali a ripartire, sentendosi meno sole.

Milano (AsiaNews) - “Non possiamo vivere prigionieri della paura. E se c'è un luogo che, più di ogni altro, esorta a superare la paura è il Santo Sepolcro: oggi possiamo scoprire che non vi è antidoto più forte di Cristo risorto”. Da Gerusalemme ce lo raccontava qualche giorno fa sul nostro sito il Custode di Terra Santa, fra Francesco Patton, parlando della riapertura dei confini della Terra Santa ai gruppi di pellegrini. Ed è un invito che AsiaNews vuole raccogliere anche in prima persona, lanciando l'iniziativa di un viaggio in Terra Santa per i nostri lettori.

Dal 5 al 12 marzo 2022 - all'inizio della Quaresima - proporremo questo pellegrinaggio insieme al Centro missionario Pime di Milano e con il tour operator Mistral Viaggi. Torneremo a Gerusalemme, da quasi due anni desolatamente vuota di pellegrini, per ascoltare la Parola di Dio nei Luoghi della Salvezza, per incontrare le comunità cristiane “pietre vive” della Terra Santa e per essere segno di pace in una terra lacerata da un conflitto.

Sappiamo bene che l'emergenza Covid-19 non è ancora finita. Ma questi mesi ci hanno insegnato che si può lo stesso provare a ripartire. Ed è essenziale farlo con una direzione. Andare in Terra Santa, oggi, sarà forse un po’ più faticoso - occorrono la terza dose del vaccino contro il Covid-19 e un tampone prima della partenza - ma è possibile. Ed è un gesto che aiuta anche le comunità cristiane locali a ripartire, sentendosi meno sole.

A questo link è possibile scoprire tutti i dettagli tecnici del viaggio (la quota di iscrizione, l'itinerario, le procedure anti-Covid...) tenendo presente che il termine per le iscrizioni è fissato al 30 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo mail viaggi@asianews.it.