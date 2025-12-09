di Mathias Hariyadi

L'incendio ha colpito un edificio di sette piani nel cuore della capitale dove ha sede un'azienda giapponese che vende e offre assistenza per i velivoli. Gli effetti del fuoco sono stati aggravati dalla combustione di un gran numero di batterie di litio immagazzinate. Tratte in salvo 19 persone che sono riuscite a salire sulla terrazza per evitare i fumi tossici.

Jakarta (AsiaNews) – A pochi giorni dal rogo nei grattacieli del quartiere di Tai Po a Hong Kong che ha provocato oltre 160 morti, un altro incendio ha gravemente ferito una metropoli dell’Asia. Ad andare in fiamme oggi è stato un centro di vendita e assistenza droni che si trova all’interno di un edificio di sette piani nel cuore di Jakarta: almeno 22 persone - sette uomini e quindici donne, tutti dipendenti dell’azienda - risultano essere rimasti uccisi.

Il capo della polizia del centro di Jakarta, Susatyo Purnomo Condro, ha confermato l’incidente, avvenuto a Cempaka Putih, presso la struttura della filiale indonesiana della Terra Drone Corporation - un’azienda giapponese specializzata nella fornitura di droni per ricognizioni aeree su vaste superfici agricole o impianti minerari.

La tragedia è avvenuta mentre alcuni dei dipendenti stavano mangiando in ufficio durante la pausa pranzo. Le fiamme si sono sprigionate dal primo piano per poi salire in tutto l'edificio. Alcuni lavoratori sono stati visti fuggire utilizzando scale portatili, mentre un uomo ha cercato di salvarsi saltando da una finestra infranta per sfuggire alle fiamme. Altri sono riusciti a salire sulla terrazza dell'edificio: alla fine sono state 19 le persone tratte in salvo.

Secondo segnalazioni non confermate, la maggior parte delle vittime non sarebbe morta a causa delle ustioni, ma per aver inalato fumi tossici. Si ritiene che l’aria fosse contaminata dal fumo mescolato con elementi pericolosi rilasciati da un grande numero di batterie al litio immagazzinate al piano terra del negozio.

