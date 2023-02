Quelli della generazione del “figlio unico” non avranno abbastanza soldi per occuparsi in futuro dei genitori anziani. Il guadagno medio mensile di un neolaureato al primo impiego è di 885 euro. Pesano i costi esorbitanti delle abitazioni. Disoccupazione giovanile quasi al 17% nelle aree urbane. Nel Paese è in atto uno sconvolgimento sociale.

Pechino (AsiaNews) – I bassi salari sono un incubo per i giovani cinesi. È la generazione del “figlio unico”, quella che in una società sempre più vecchia avrà problemi a sobbarcarsi le cure per i propri genitori anziani.

Secondo dati dell’agenzia online di reclutamento Zhaopin, il salario medio mensile di un giovane laureato alla prima esperienza lavorativa è di 6.507 yuan (circa 885 euro). Solo il 10,7% dei neolaureati in Cina riesce a ottenere uno stipendio superiore ai 10mila yuan (1.360 euro); il 6% non arriva invece a 3mila (408 euro).

Sono cifre che non permettono loro di risparmiare soldi, tenuto conto dei crescenti costi della vita, soprattutto per l’acquisto di abitazioni nelle città. Tutto ciò senza contare che quasi il 17% dei cinesi tra 16 e 24 anni risulta disoccupato, come riporta l’Ufficio nazionale di statistica. Il dato è il triplo di quello che considera ogni fascia d’età (5,5% a dicembre), e non contempla la popolazione rurale.

La situazione ha provocato uno sconvolgimento sociale. I giovani cinesi non vogliono più lavorare in fabbrica, preferiscono piccoli lavori all’impiego noioso e malpagato nell’industria manifatturiera.

Invece di lavorare alla catena di montaggio, le nuove leve scelgono di restare a casa, aggravando il costo del bilancio familiare. Sono gli “sdraiati”: giovani che fanno il minimo indispensabile nei loro impieghi o nello studio, stanchi delle estenuanti ore di attività, i crescenti costi dei consumi e i prezzi proibitivi delle abitazioni. Un atteggiamento passivo, visto dal Partito comunista cinese come una minaccia ai grandi piani di “rinnovamento nazionale” voluti da Xi Jinping.