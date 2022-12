Le altre notizie del giorno: i talebani vietano l’università alle donne. Rinviata per crisi Covid visita a Pechino del ministro nipponico degli Esteri. Filippine preoccupate per occupazioni cinesi nel Mar Cinese meridionale. Siria: secondo raid Usa in una settimana contro l’Isis. Continuano le tensioni tra Armenia e Azerbaigian sul Karabakh.