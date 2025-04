Le notizie di oggi: il governo di Prabowo sta valutando (tra le polemiche) l'ipotesi di proclamare Suharto eroe nazionale indonesiano. In Corea del Sud scelti i quattro candidati per le primarie dei conservatori. Trump a maggio negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita per la prima delle sue visite ufficiali. L'84% delle barriere coralline nel mondo si è ormai sbiancata per il riscaldamento degli oceani. Il Kazakistan cerca terre rare in Afghanistan.

INDIA

Un attacco terroristico nel territorio indiano del Kashmir ha causato la morte di 26 persone, per lo più turisti. L'attacco ha avuto luogo nel panoramico prato di Baisaran, una popolare località turistica vicino a Pahalgam, conosciuta anche come la “piccola Svizzera”. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Nella regione a maggioranza musulmana è in corso da decenni un'insurrezione, ma quello di ieri è l’attentato più grave degli ultimi anni. Il primo Ministro Narendra Modi ha interrotto la sua visita in Arabia Saudita ed è tornato a New Delhi.

INDONESIA

Il governo indonesiano sta valutando la possibilità di nominare l'ex presidente Suharto eroe nazionale, un'iniziativa che sta suscitato polemiche nel Paese a causa della sua controversa eredità durante l'era del cosiddetto “Nuovo ordine” durante la quale ha governato il Paese per più di vent’anni (1967-1998). Il ministro degli Affari sociali Saifullah Yusuf ha dichiarato che la proposta “deriva dalle aspirazioni dell'opinione pubblica” ed è attualmente in fase di revisione. Sarà seguita da un processo decisionale che coinvolgerà i governi degli Stati locali, gli storici e le personalità della comunità.

COREA DEL SUD

In Corea del Sud il People Power Party (PPP), il partito del presidente deposto Yoon Suk-yeol, ha scelto quattro candidati per le sue primarie in vista delle elezioni presidenziali, in programma il 3 giugno. I quattro candidati sono l'ex ministro del Lavoro Kim Moon-soo, l'ex leader del PPP Han Dong-hoon, l'ex sindaco di Daegu Hong Joon-pyo e il deputato Ahn Cheol-soo. Le candidature sono state selezionate sulla base dei risultati forniti da cinque agenzie di sondaggi rispetto a otto contendenti. Le primarie si terranno il 3 maggio.

GOLFO-ARABIA SAUDITA-STATI UNITI

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita dal 13 al 16 maggio in quella che sarà la sua prima visita ufficiale all'estero da quando è entrato in carica all’inizio dell'anno. Si prevede che il viaggio sarà caratterizzato da discussioni sulle tariffe doganali e su altre questioni economiche, e potrebbe anche toccare la guerra tra Israele e Gaza.

AMBIENTE

Un’ondata di sbiancamento dei coralli senza precedenti si è estesa ormai all'84% delle barriere coralline del mondo, colpendo anche quelle più resistenti, hanno denunciato oggi gli scienziati della US National Oceanic and Atmospheric Administration. Da quando è iniziato, all'inizio del 2023, questo fenomeno globale è diventato il più grande e intenso mai registrato, con barriere coralline colpite in tutto l'oceano Pacifico, Indiano e Atlantico. Il corallo diventa bianco come un fantasma in condizioni di stress termico e negli ultimi due anni gli oceani del mondo si sono riscaldati fino a raggiungere i massimi storici.

AFGHANISTAN-KAZKISTAN

I geologi del Kazakistan hanno prelevato dei campioni dai potenziali luoghi di estrazione di minerali rari dell’Afghanistan, di cui si è discusso durante la visita a Kabul del ministro kazaco dell’economia, Serik Žumangarin. Nei 130 chilogrammi prelevati dagli specialisti sono stati trovati il berillio, il piombo e lo zinco, e ora si faranno ricerche più specifiche e approfondite.

RUSSIA

Dal 2017, quando le autorità russe hanno dichiarato i Testimoni di Geova una “organizzazione estremista”, sono stati arrestati e condotti a giudizio 904 cittadini russi, seguaci della comunità geovista di cui 10 sono morti durante le detenzione, come comunica l’associazione Memorial che definisce questa circostanza come “una delle più intense campagne repressive contro la libertà di coscienza” nella storia recente della Russia.