INDIA

Dopo una lunga serie di rinvii protrattasi per anni, prende il via oggi in India la prima fase del Censimento 2027, il più grande esercizio di censimento della popolazione al mondo, chiamato ad aggiornare i dati fermi al 2011. Il censimento sarà condotto in due fasi, Elenco delle abitazioni ed Enumerazione della popolazione, con il 1º marzo 2027 fissato come data di riferimento. Per la prima volta, il censimento sarà condotto in formato digitale. La registrazione delle abitazioni proseguirà fino al 15 maggio, mentre la seconda fase, ovvero l’enumerazione della popolazione, sarà condotta nel mese di febbraio del prossimo anno.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE/1

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’azione militare contro l’Iran potrebbe concludersi presto, entro “due o tre settimane”. Gli Usa potrebbero ritirarsi anche senza un accordo formale, sostenendo di aver raggiunto l’obiettivo principale: impedire all’Iran di sviluppare armi nucleari per anni. Nel frattempo però continuano gli attacchi israelo-americani sull’Iran e quelli iraniani su Israele e sui Paesi del Golfo. Tra le nuove vittima anche un altro lavoratore bangladese negli Emirati Arabi Uniti.

GUERRA IN MEDIO ORIENTE/2

In un comunicato diffuso al termine di un incontro tra i loro ministri degli Esteri Wang Yi e Mohammad Ishaq Dar, Cina e Pakistan hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nel Golfo e in Medio Oriente, sollecitando negoziati di pace e la ripresa della navigazione nello Stretto di Hormuz. I due Paesi vogliono porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il Pakistan, grazie ai suoi rapporti con tutte le parti in causa, sta lavorando come mediatore. In un’iniziativa in cinque punti, Pechino e Islamabad sottolineano diplomazia, tutela della sovranità e protezione dei civili come nodi chiave. È stata inoltre evidenziata l’urgenza di garantire la sicurezza delle rotte marittime e rilanciare i colloqui di pace.

MONGOLIA

Il parlamento della Mongolia ha confermato Uchral Nyam-Osor come nuovo primo ministro del Paese, il terzo in soli nove mesi, dopo le dimissioni del suo predecessore dovute a tensioni interne al Partito Popolare Mongolo e a uno stallo legislativo. Durante la sessione parlamentare, 88 deputati su 107 hanno votato a favore della sua nomina alla seconda carica dello Stato. Il nuovo premier, 39 anni, ha promesso di ridurre la burocrazia e stabilizzare i prezzi delle importazioni, secondo l’agenzia ufficiale Montsame.

CINA

Il governo cinese intende vietare la pratica di conservare le ceneri dei defunti in appartamenti vuoti per evitare i costi elevati dei cimiteri. Gli “appartamenti delle ceneri” sono diventati comuni a causa della scarsità di spazi cimiteriali e dei prezzi delle case scesi anche del 40% a causa della bolla immobiliare. Molte famiglie hanno cominciato a trasformare questi appartamenti in luoghi rituali e santuari ancestrali, identificabili per le tende chiuse o le finestre sigillate.

THAILANDIA

Il governo della Thailandia ha emesso un severo avvertimento agli utenti dei social media in occasione del 1° aprile, dichiarando che chi fa “scherzi” online per il Pesce d’Aprile potrebbe affrontare gravi conseguenze legali, tra cui multe salate e persino il carcere. La vice portavoce governativa Airin Panrit ha spiegato che, sebbene la giornata sia tradizionalmente dedicata al divertimento e al rafforzamento dei rapporti attraverso l’umorismo, l’attuale contesto globale rende il rischio di panico sociale una questione seria.

RUSSIA

Nel Caucaso settentrionale le condizioni atmosferiche stanno mettendo a dura prova le popolazione, e in Cecenia è stato dichiarato lo stato d’emergenza per le fortissime piogge, con frane e inondazioni dalle montagne, e alluvioni di “neve bagnata”, come accaduto in modo analogo anche in Daghestan, dove il governatore Sergej Melikov ha fatto evacuare molti villaggi per l’enorme aumento delle acque dei fiumi e torrenti, e colate di fango dai monti.

KAZAKISTAN-GIAPPONE

Per affrontare l’attuale crisi energetica, il Giappone sta valutando la possibilità di importare petrolio dal Kazakistan, nonostante le difficoltà logistiche, da superare con progetti a cui partecipa la compagnia giapponese Inpex che prevedono “trasporti a tappe” con scambi di carichi con altri Paesi, a cominciare dalla Turchia. Non si tratterebbe comunque di soluzioni stabili e dipenderanno molto dalla realizzazione di ulteriori strutture come il gasdotto del Caspio.