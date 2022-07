Le altre notizie del giorno: tensione al G20 delle Finanze in Indonesia sull’attacco russo all’Ucraina. Si estendono di nuovo i lockdown in Cina. La Corea del Nord dichiara di aver messo sotto controllo la pandemia. L’Iran sarebbe in grado di costruire l’atomica. In Ucraina 50mila soldati russi morti o feriti. Attacchi missilistici in Uzbekistan dall’Afghanistan.