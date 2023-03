Le altre notizie del giorno: caccia aperta in India a un leader separatista Khalistani. Esercitazioni navali Cina-Cambogia. Premier thai Preyuth indietro nei sondaggi per le politiche. Arrestato ex soldato australiano per presunti crimini in Afghanistan. Peggiorano le condizioni del dissidente russo Vladimir Kara-Murza.

IRAN-ARABIA SAUDITA

Riyadh ha invitato il presidente iraniano Raisi nel regno saudita per una visita ufficiale. La rivelazione arriva dal governo iraniani, secondo cui l’invito è arrivato con una lettera di re Salman. La scorsa settimana i due Paesi hanno siglato un accordo mediato dalla Cina per il ripristino delle relazioni diplomatiche.

INDIA

È caccia aperta nel Punjab ad Amritpal Singh, leader di un gruppo separatista Khalistani (Waris Punjab De), in fuga dalla polizia da tre giorni. Più di 100 gli arresti al momento nell’operazione; le Forze dell’ordine hanno sequestrato anche armi, mentre lo Stato nordoccidentale si trova “allerta alta”.

CINA-CAMBOGIA

La Marina cinese e quella di Phnom Penh hanno dato il via alle prime esercitazioni congiunte in acque cambogiane. Impegnati più di 3mila truppe e 300 veicoli. Lo scorso hanno Pechino ha ottenuto il via libera all’ampliamento della base navale cambogiana di Ream, costruita in parte con fondi Usa negli anni scorsi.

THAILANDIA

Negli ultimi sondaggi per le elezioni politiche di maggio, il premier in carica Prayuth Chan-ocha è dato in terza posizione (15,65%). È preceduto da Paetongtarn Shinawatra, nipote dell’ex primo ministro (ora in esilio) Thaksin, che aumenta il vantaggio (38,2%). Davanti al capo del governo anche Pita Limjaroenrat con il 15,75%.

AUSTRALIA-AFGHANISTAN

La polizia australiana ha arrestato un ex soldato accusato di aver commesso crimini di guerra mentre era in servizio in Afghanistan: il 41enne avrebbe ucciso un civile indifeso. Nel 2020 le autorità di Canberra hanno avviato un’indagine sul presunto assassinio di 39 prigionieri afghani da parte di proprie truppe speciali.

RUSSIA

Il politico di opposizione Vladimir Kara-Murza, detenuto da diversi mesi, non ha potuto presenziare alla sessione del processo nei suoi confronti per il “significativo peggioramento delle sue condizioni di salute”. Lo ha comunicato il suo avvocato Vadim Prokhorov, secondo cui il precario stato di salute del suo cliente dipende dai ripetuti tentativi di avvelenamento nei suoi confronti.

KAZAKISTAN

Astana deve far fronte a un’improvvisa crescita di pressanti richieste da parte di molte compagnie russe di aiuto all’aggiramento delle sanzioni, dopo il rifiuto della Turchia al passaggio dei carichi diretti in Russia. Mosca deve far passare con urgenza materiali per aerei o metalli rari dall’Australia, come molti altri.