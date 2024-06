Le notizie di oggi: il premier uscente Oyun-Erdene Luvsannamsrai vince ma perdendo molti voti nelle elezioni anticipate in Mongolia. L'economia del Vietnam corre trascinata dalle esportazioni di microchip. Un'addetta cinese è morta per difendere due giapponesi nell'assalto a uno scuolabus di qualche giorno fa a Suzhou. Busan è la prima metropoli della Corea del Sud a rischio di estinzione per la crisi demografica.

IRAN

A spoglio ancora in corso si profila un ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Iran. Il candidato riformista Masoud Pezeshkian è in testa con circa 1 milione di voti di vantaggio sul conservatore Saeed Jalili, ma lontano dal 50% dei voti necessario per risultare eletto. Nonostante la proroga nell’apertura sei seggi fino alla mezzanotte l’affluenza è stata bassa, intorno al 40%. Il ballottaggio è previsto per venerdì 5 luglio.

MONGOLIA

Il partito al governo ha vinto le elezioni parlamentari anticipate in Mongolia, ma con un margine molto più ristretto sull’opposizione. Il primo ministro Oyun-Erdene Luvsannamsrai ha dichiarato ai media che il Partito Popolare Mongolo ha conquistato tra 68 a 70 dei 126 seggi in palio. Nonostante la vittoria si tratta di una battuta d'arresto per Luvsannamsrai e il suo partito che nel 2020 aveva conquistato 62 degli allora 76 seggi del Parlamento.

VIETNAM

Cresce più delle attese l’economia del Vietnam: nel secondo trimestre del 2024 l’incremento del Pil dovrebbe toccare il 6,93% rispetto all’anno precedente. A trainare il risultato sono le esportazioni nei campi dell’elettronica e dei prodotti ittici, favorite dalla corsa alla diversificazione nelle catene di approvvigionamento dei microchip.

CINA-GIAPPONE

La Cina e il Giappone hanno reso omaggio ieri a un'addetta allo scuolabus della città cinese orientale di Suzhou, morta per le ferite da taglio riportate dopo aver difeso una madre e un bambino giapponesi in un attacco con coltello lo scorso 24 giugno. "Hu Youping sarà onorata per le sue gesta eroiche", ha dichiarato l'agenzia di stampa statale Xinhua citando le autorità locali. L'attenzione per la sua azione eroica è arrivata mentre le autorità cercavano di disinnescare il sentimento anti-giapponese sulle piattaforme dei social media cinesi e mentre il Giappone avvertiva i suoi cittadini residenti in Cina di prendere ulteriori precauzioni per proteggersi da attacchi simili.

COREA DEL SUD

Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud, è stata classificata come area metropolitana a rischio di estinzione in una ricerca pubblicata dal Korea Employment Information Service. Il rischio di estinzione è un tasso calcolato attraverso il rapporto tra la popolazione femminile tra i 20 e i 39 anni e quella anziana sopra i 65 anni. Busan è la prima area metropolitana della Corea del Sud a scendere in questo indice a quota 0,49, sotto cioè la soglia di 0,50 indicata come il rischio di estinzione. Busan aveva 3,88 milioni di abitanti nel 1995, l’anno scorso ne sono stati registrati 3,3 milioni.

RUSSIA

Oltre 30mila migranti che hanno ottenuto la cittadinanza russa hanno rifiutato di essere inseriti nel servizio militare, e sono attualmente trattenuti in luoghi di detenzione, come ha comunicato il capo del Comitato investigativo russo Aleksandr Bastrykin, per evitare che lascino di nascosto il Paese, mentre 10mila sono stati inviati al fronte in Ucraina.

KIRGHIZISTAN

Al Žogorku Keneš, il parlamento del Kirghizistan, è stata definitivamente approvata la legge sulla riabilitazione dei cittadini che hanno subito repressioni per le loro opinioni politiche o religiose tra il 1918 e il 1953, anni della rivoluzione e della dittatura staliniana, includendo le persecuzioni da parte di tutte le organizzazioni sovietiche, anche i sindacati e le cooperative.