Ex ministro della Difesa, 67 anni, nelle elezioni primarie del Partito liberal democratico giapponese ha battuto al ballottaggio Sanae Takaichi, la candidata più vicina all'eredità di Shinzo Abe. Il 1 ottobre verrà nominato premier e sarà chiamato a risollevare i consensi per la forza politica dal dopoguerra protagonista della scena della politica giapponese. Ma all'orizzontre già si profila lo scontro elettorale con Yoshihiko Noda, leader dell'opposizione.

Tokyo (AsiaNews) - L'ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, 67 anni, ha vinto le elezioni primarie del Partito Liberal Democratico in Giappone, sconfiggendo al ballottaggio il ministro della Sicurezza economica Sanae Takaichi, che aspirava a diventare la prima donna primo ministro del Giappone. Il voto è infatti destinato a designare il successore di Fumio Kishida che - in crisi di consensi - aveva annunciato il mese scorso l’intenzione di farsi da parte. Ishiba dovrebbe formare il nuovo governo in una sessione straordinaria della Dieta, che è già convocata per il 1 ottobre. Subito dopo è data per probabile la scelta di portare il Paese a elezioni anticipate, forse già entro la fine dell’anno.

Erano ben nove i candidati alla guida del partito che quasi ininterrottamente ha dominato la scena politica giapponese dal dopoguerra a oggi. Un numero insolitamente alto, legato anche allo scioglimento delle potenti correnti deciso dopo gli scandali sul loro finanziamento. Tra gli esclusi dal ballotaggio anche il giovane Shinjiro Koizumi, 43 anni, figlio dell’ex primo ministro Junichirō Koizumi. Al contrario Ishiba è un politico di lungo corso, che arriva alla guida del Partito liberal democratico dopo essere stato sconfitto quattro volte in passato nella corsa alla leadership nelle elezioni primarie.

Questa volta ha prevalso di misura, ottenendo 215 voti contro i 194 di Takaichi, esponente dell’ala conservatrice che resta maggiormente legata all’eredità di Shinzo Abe, l’ex premier assassinato nel 2022. Originario di Tokyo, anche lui figlio di un ex ministro degli Interni, Ishiba è noto come un politico esperto nelle questioni legate alla difesa e alla rivitalizzazione regionale, popolare tra i sostenitori locali ma non altrettanto tra i parlamentari del partito.

A lui ora spetterà la sfida di rinnovare una forza politica indebolita dagli scandali sui fondi neri e ripristinare la fiducia degli elettori in vista delle non lontane elezioni politiche, nelle quali si scontrerà con Yoshihiko Noda, l’esponente dell’opposizione che per una breve parentesi nel 2011 ha guidato il governo del Paese e che il Partito costituzionale democratico ha scelto nuovamente come leader nelle sue elezioni primarie tenutesi questa stessa settimana.

Un confronto che si profila all’orizzonte in un Giappone dove la crescita economica rimane incerta, con i costi per le famiglie continua a salire. E in un contesto internazionale dove le relazioni tese con la Cina, la Corea del Nord e la Russia continuano a rappresentare una minaccia per la sicurezza del Giappone.