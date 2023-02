Le notizie di oggi: in due anni dal golpe in Myanmar i militari hanno incendiato oltre 55mila case; eolico e solare in Cina quasi pronti a coprire l’intero fabbisogno domestico in tema di energia. Damasco apre altri due valichi di frontiera per favorire l’ingresso di aiuti; Caritas Filippine lancia una raccolta fondi per Turchia e Siria. Nuovo governatore per la Banca centrale giapponese.

PAKISTAN - AFGHANISTAN

Islamabad ha lanciato una campagna porta a porta di vaccinazione per la polio, dopo aver riscontrato prove di trasmissione dal vicino Afghanistan. Casi si sono registrati a Lahore, dello stesso ceppo rinvenuto nel novembre 2022 a Nangarhar. La campagna (in passato oggetto di attacchi talebani) di 5 giorni intende vaccinare 6 milioni di bambini minori di 5 anni.

MYANMAR

Nei due anni trascorsi dal golpe del febbraio 2021 che ha rovesciato il governo democratico di Aung San Suu Kyi, la giunta militare in Myanmar ha incendiato 55.484 case in raid e attacchi, l’80% delle quali nella regione di Sagaing (43.292). In molti sono oggi costretti a vivere nelle tende o a fuggire. La regione di Magway è la seconda con il maggior numero di abitazioni date alle fiamme (oltre 8mila).

CINA

Turbine eoliche e pannelli solari coprono quasi per intero l’energia elettrica necessaria per alimentare le case in Cina. La produzione è aumentata del 21% lo scorso anno, toccando quota 1.190 terawatt-ora. Un dato non lontano dal totale del fabbisogno, pari a 1.340 terawatt-ora, che è anch’esso aumentato lo scorso anno per l’aumento dei consumi causa lockdown.

TURCHIA - SIRIA

Damasco ha deciso di aprire altri due valichi di frontiera, per consentire l’ingresso di aiuti nel Paese devastato dal sisma del 6 febbraio, che ha colpito Aleppo (controllata dal governo), come la provincia ribelle di Idlib. Intanto il bilancio ufficiale tocca quota 40mila vittime e, nonostante l’opera delle squadre si soccorso, si fanno sempre più flebili le speranze di trovare sopravvissuti.

FILIPPINE

Caritas Filippine ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare le vittime del devastante sisma che ha colpito Turchia e Siria. I vertici dell’istituzione cattolica hanno chiesto a tutte le diocesi dell’arcipelago - anch’esso soggetto a frequenti terremoti - di promuovere una seconda colletta durante le messe domenicali. Il denaro raccolto verrà inviato a fine mese.

GIAPPONE

Il governo giapponese ha nominato lo studioso Kazuo Ueda a governatore della Banca centrale. Egli succede a Haruhiko Kuroda, il cui secondo mandato quinquennale scadrà il prossimo 8 aprile. Una scelta definita “sorprendente” da diversi esperti, che si aspettavano la scelta di un banchiere legato all’istituzione e di lungo corso, come l’attuale vice-governatore Masayoshi Amamiya.

RUSSIA

I russi che rientrano in patria dopo lunghi periodi all’estero vengono fermati in aeroporto per interrogatori di due-tre ore, per chiarire i motivi dell’espatrio e chiedere informazioni sui loro conoscenti all’estero. Nel mirino delle autorità quanti esprimono pareri contrari alle operazioni militari di Mosca, con una verifica del cellulare e del contenuto dei bagagli.