Le notizie di oggi: oltre mille morti nel bilancio aggiornato, ma provvisorio, delle vittime del sisma in Myanmar (e Thailandia). Trump ripristina gli aiuti militari a Manila. Nel Chhattisgarh riesplodono le violenze dei maoisti, diverse vittime. In Cina condanna a tre anni per testi che “promuovono l’estremismo” comminata a un rapper uiguro. Almeno due morti e decine di feriti negli scontri in Nepal fra polizia e monarchici.

ISRAELE

In Israele aumentano gli attacchi contro i cristiani, nell’indifferenza del governo e delle autorità. È quanto emerge dal rapporto relativo al 2024 elaborato dagli esperti del Rossing Center, che documenta almeno 111 episodi di violenze contro la minoranza (erano 89 nell’anno precedente) mentre quasi la metà dei cristiani sotto i 30 anni vorrebbe emigrare. Nel dettaglio si sono registrati 46 attacchi fisici, 35 attacchi contro le proprietà della chiesa e 13 casi di molestie. La maggior parte degli autori sembra appartenere alle comunità ultra-ortodosse e nazionali-religiose, le vittime appartengono al clero o indossano simboli cristiani visibili.

MYANMAR - THAILANDIA

Corsa contro il tempo dei soccorritori per trovare superstiti, sotto le macerie dei palazzi crollati per il devastante terremoto che ha colpito ieri Myanmar e Thailandia. Secondo la giunta militare birmana il bilancio aggiornato, ma ancora parziale, nel Paese in cui ha avuto origine il sisma è di oltre 1.000 morti e più di 2.300 feriti. Altre 10 vittime risultano a Bangkok. Secondo i geologi statunitensi si è trattato del più forte terremoto in oltre un secolo nella ex-Birmania.

FILIPPINE - STATI UNITI

Gli Stati Uniti hanno ripristinato completamente gli aiuti militari alle Filippine, per un valore complessivo di 500 milioni di dollari. Per analisti ed esperti è una mossa del presidente Donald Trump per dissipare i dubbi sull’affidabilità di Washington come alleato in materia di sicurezza (e in chiave anti-cinese) nell’Indo-Pacifico. L’annuncio ieri durante il viaggio del segretario Usa alla Difesa Pete Hegseth a Manila.

INDIA

Le forze di sicurezza hanno ucciso almeno 16 ribelli maoisti in uno scontro a fuoco ieri nel Chhattisgarh. Da decenni il movimento di estrema sinistra conduce una guerriglia contro il governo, soprattutto nell’India centrale e orientale. Durante le perquisizioni a Sukma rinvenute diverse armi. I ribelli lottano per dare ai contadini poveri e ai braccianti un maggiore controllo sulle loro terre.

CINA - ISLAM

Il 26enne Yashar Shohret, rapper e cantautore uiguro di cui non si avevano notizie dall’arresto 20 mesi fa, è detenuto in un carcere dove sconta una condanna a tre anni per testi che “promuovono l’estremismo”. Lo rivela il gruppo attivista Weiquanwang, secondo cui la sentenza risale al 20 giugno 2024. In passato il giovane aveva partecipato alle proteste del “Movimento del Libro Bianco” nel 2022 contro i lockdown imposti dalle autorità in risposta alla pandemia di Covid-19.

NEPAL

È di due morti - un manifestante e un giornalista - e almeno 112 feriti tra cui 77 funzionari della sicurezza, il bilancio dei violenti scontri fra forze di sicurezza nepalesi e manifestanti pro-monarchia che si sono verificati ieri a Kathmandu. La polizia in assetto anti-sommossa ha sparato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e usato bastoni per interrompere la manifestazione. I dimostranti chiedevano il ritorno del re. Le autorità hanno avviato un’inchiesta.

RUSSIA

Nel 2024 hanno ricevuto la cittadinanza russa 209mila persone, record negativo per l’ultimo quinquennio come riferisce Kommersant su dati del ministro dell’Interno. Sono diminuiti anche i permessi di soggiorno temporanei fino a 44,5 mila, la metà del 2023; quelli permanenti sono 215mila, il 21,3% in meno dell’anno precedente. Infine record di rimpatri, quasi 200mila persone.

ARMENIA - TURKMENISTAN

Erevan ha deciso di diversificare le importazioni di gas naturale, per non essere più dipendente dalla Russia. Per ampliare l’offerta il governo ha iniziato le trattative con il Turkmenistan, come ha comunicato il consigliere del primo ministro, Artašes Tumanyan, finalizzato ad un accordo con la compagnia Turkmengaz per consegne attraverso il sistema Swap tramite l’Iran.