Le notizie del giorno: una milizia del Myanmar ha conquistato un'altra città lungo le rotte commerciali verso la Cina. In Indonesia il presidente eletto Prabowo Subianto sta scegliendo i propri ministri. In Giappone numero record di donne alle elezioni, ma anche di candidati che hanno già parenti in politica. Il cardinale Zuppi a Mosca ha chiesto a Lavrov il rimpatrio dei bambini deportati e un nuovo scambio di prigionieri.

ISRAELE – LIBANO

L’esercito israeliano è tornato a colpire dopo cinque giorni la capitale del Libano, Beirut, affermando di aver preso di mira “armi strategiche” nascoste da Hezbollah nel quartiere di Dahyieh. Ieri gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di garantire l’accesso agli aiuti umanitari a Gaza, altrimenti lo Stato ebraico rischia di perdere parte dell’assistenza militare statunitense.

MYANMAR

L’Esercito di liberazione nazionale Ta’ang ha conquistato l’ultima base militare rimasta nella città di Hsipaw, che in tempo di pace ospitava 20mila persone. Hsipaw si trova su un’autostrada che collega Mandalay, la seconda città del Myanmar, alla Cina, e ogni anno lungo questa rotta transitano centinaia di milioni di dollari di scambi commerciali.

INDONESIA

Proseguono le consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo in Indonesia che si insedierà domenica. Il presidente eletto, Prabowo Subianto, ha convocato negli ultimi giorni decine di persone che dovrebbero assumere l’incarico per i vari dicasteri. Dahnil Anzar Simanjuntak, portavoce di Prabowo, ha affermato che il futuro presidente “vuole assicurarsi che tutti i ministri e tutti i suoi subordinati siano consapevoli di dover raggiungere l'8% di crescita economica”

CINA – TAIWAN

Questa mattina i media di Stato cinesi hanno riferito che il presidente Xi Jinping, in occasione delle esercitazioni militari intorno a Taiwan, si trovava sull'isola di Dongshan, nella provincia cinese del Fujian. È il luogo dove nel 1953 la Cina respinse un tentativo di invasione da parte dell'esercito di stanza a Taiwan. Secondo il Quotidiano del popolo, che non ha menzionato Taiwan, Xi era sul posto “per trasmettere i geni rossi e rafforzare la tutela del patrimonio culturale”.

GIAPPONE

È iniziata ufficialmente ieri la campagna per le elezioni della Camera dei rappresentanti che si terranno il 27 ottobre e in previsione delle quali il Partito liberaldemocratico al potere punta a mantenere la maggioranza. Ieri un numero record di 314 donne ha presentato la propria candidatura, un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2021, mentre un totale di 136 candidati (il 10% del totale) ha almeno un parente già in politica.

RUSSIA – VATICANO

Il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov, ha ricevuto il cardinale Matteo Zuppi, incaricato speciale di papa Francesco per la diplomazia umanitaria tra Russia e Ucraina, e oltre alle questioni del rimpatrio dei bambini deportati e dello scambio di prigionieri si è discusso “di una serie di altre questioni attuali”, evidenziando il ruolo di mediazione della Santa Sede a vari livelli di prospettiva.

UZBEKISTAN

L’Uzbekistan è diventato la meta principale del “turismo sanitario” del Kirghizistan e degli altri Paesi dell’Asia centrale, per ricevere cure di più alto livello a prezzi sostenibili, secondo un servizio di Radio Azattyk per cui da gennaio ad agosto 2024 si sono rivolti ai medici uzbeki oltre 60 mila cittadini tagichi, il 100% in più di tutto l’anno precedente, anche se da Dušanbe non vi sono conferme di questi dati.