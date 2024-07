di Mathias Hariyadi

Missionario del Sacro Cuore di origine olandese è scomparso all'età di 88 anni. In Indonesia dal 1968, come direttore del Centro di etica dell'Università di Jakarta ha offerto un contributo importante al Paese nella riflessione sull'etica sociale, formando anche giovani studiosi.

Jakarta (AsiaNews) - Una vita dedicata alla missione in un Paese a maggioranza musulmana come l’Indonesia su una frontiera molto particolare: l’insegnamento e gli studi sull’etica sociale. È il profilo di p. Kees Bertens, missionario di origini olandesi della congregazione dei Missionari del Sacro Cuore, scomparso il 19 luglio all’età di 88 anni. Nato a Tilburg nel 1936, sacerdote dal 1960, in Indonesia era giunto nel 1968 dopo il perfezionamento negli studi filosofici all’Università Cattolica di Lovanio. E proprio nell’insegnamento di questa disciplina è diventato negli anni un punto di riferimento nel Paese. Dopo i primi anni a Pineleng, nella provincia di North Sulawesi, dal 1975 si era spostato a Jakarta prima all'Alta Scuola di Filosofia di Driyarkara (STFD) e poi al Centro di Etica dell'Università Cattolica di Atma Jakarta di cui era diventato il direttore, carica ricoperta fino alla sua morte.

“Come filosofo prolifico che ha scritto numerosi libri sull'etica applicata, padre Kees Bertens MSC sa quando predicare sull'altare e quando pensare e riflettere su cosa scrivere”, aveva scritto nel 2008 in un profilo dedicato a lui il quotidiano indonesiano The Jakarta Post. Una descrizione confermata ad AsiaNews dal prof. Armada Riyanto, preside della Scuola superiore di filosofia e teologia Widya Sasana Malang. “Non è stato un personaggio che amava apparire in pubblico nei dibattiti televisivi, ma il contributo dato dalle sue opere di filosofia e di etica è stato enorme”.

Il suo confratello ed ex studente p. Johanis Mangkey sottolinea anche l’importanza dell’eredità che lascia attraverso il Centro di etica dell'Università cattolica di Jakarta. “Ha sempre fortemente incoraggiato tutti i suoi studenti e il personale – spiega - a cercare buone opportunità per continuare gli studi. Con l’aiuto delle sue relazioni in Europa offriva regolarmente borse di studio ai giovani più qualificati”.

Nonostante la sua fama di docente e di saggista sulle questioni etiche, p. Bertens è sempre stato anche un sacerdote vicino alla gente. “Ha portato avanti anche un’appassionata opera pastorale che lo vedeva celebrare l’eucaristia in decine di parrocchie della capitale, soprattutto nella chiesa di San Giovanni Evangelista a South Jakarta e nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo a Grogol”, ricorda p. Mangkey.

I funerali di p. Bertens si sono svolti oggi nella chiesa parrocchiale Madre di Cristo a West Jakarta dopo i quali è stato sepolto nel cimitero pubblico di Karawang, a West Java.